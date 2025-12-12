お笑いコンビ「爆笑問題」「ウエストランド」らが１２日、東京。時事通信ホールで行われた「タイタンライブ」に出演した。

２組の所属事務所「タイタン」が３０年前にスタートさせ、２か月に１度行っている定期ライブ。来年２月６、７日に東京・ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡで３０周年記念公演を開催する。爆笑問題の２人は６０歳でもあることから、太田光は「人生の半分やってる」と感慨に浸り、田中裕二は記念公演に向けて「３０周年はなかなかないと思うので気合入ってます」と奮い立った。

ライブの歴史も振り返り、太田は「最初は我々と所属していた（ほかの）２組くらいで始めた。３０年たつと、Ｍ−１チャンピオン（ウエストランド）もいたりね。（得たものがあるか？）我々が得たと言っていいのか分からないけど、（芸人の）幅が広がったというのが大きいんじゃないですかね」としみじみ。田中は「基本的にネタはあんまりやりたくないんです」と漏らしつつ「ダメな人間なので本当にこれで強制的にネタを作って、まっとうな人間にしてくれるライブです」と感謝した。

２か月に１回、新ネタを作るのが苦ではないのか問われると、太田は「タイタンを作る前は本当に仕事がなくて１か月に１回漫才の仕事あるかどうかだった」と回想。「こんなにやるつもりはなかったけど苦しいとかはない。麻痺（まひ）してるのかもね。ルーチンになってます」と明かした。

その一方で還暦を迎えた今年を振り返り「年齢は感じましたね」と告白。「単独ライブでへろへろになって、漫才のやり方変えた方が良いのかなと思ったり…。結局、不器用だから変えられないけどね」と本音を口にしていた。