テレビ朝日「アメトーーク！」が１１日に放送された。

この日は「芸人矢印トーーク〜実は前から思ってたけど…〜」。出演芸人たちが以前から思っていたことを赤裸々に明かしていった。

真空ジェシカ・ガクは、ぱーてぃーちゃん・信子が実はストイックだと告白。「ギャルキャラみたいな感じで。裏でも、もう（世間が）思ってるのと全く同じ感じで、みんなにもタメ口で、明るくしてくれるんですけど」と明かした。

ガクは「こないだ、（信子に）『休みって、どのぐらい欲しい？』みたいなことを言われ。僕、まぁ普通に休みいっぱい欲しいから。普通に『２、３日休み欲しい！』と言ったら、信子が『私は１日もいらないんだよね…』。それは話違うじゃん！こっちがすごいサボってるみたいになっちゃうじゃん！と思って」と振り返った。

信子は「たまたま、４カ月ぐらい休みない時があったんですよ。久しぶりに休みになったら『あれ？これ、休み増えたら怖くね？』とか思いだしちゃって。そう思うのが嫌だから『休み欲しくなくね？』みたいな感じで言ったの」と苦笑した。

ウエストランド・井口浩之も「信子、脱落してく系のロケというか、番組の企画で。結構、序盤で僕と信子が脱落して帰ることになって。『うわぁ』と思いつつも、まぁちょっと忙しかったから。帰る道中、ずっと信子が『あそこでもっと！ああしとけばな！あそこでやっておけば脱落しなかったのに！』とか…」と信子のストイックエピを披露。信子は「ちょっと待って！そんな言い方してない！もうちょっとテレビ映りたかったくない？ぐらいの感じ」と笑いながら反論した。

コットン・西村真二は、タメ口キャラで人気の信子のスタッフに対する舞台裏の態度を暴露。

「本当はめちゃくちゃ丁寧な所があって。一緒にエレベーター乗ってるとき、開いた時にスタッフさんが『開く』のボタンを押してくれてて。『先にどうぞ』て言ってくれて。信子が『お手数おかけします…』って…」と深々と頭を下げていたことを明かした。モグライダー・芝大輔は「育ちいい！育ちいいから！」と爆笑していた。

信子は以前に番組で、実家が大豪邸であることを放送され、取材に対し「祖父が建てた実家が３３億（円）で、見た目、日本の城」などと答えて話題になっていた。