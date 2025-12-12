『酒のツマミになる話』次週19日が最終回 放送内容めぐり10月に千鳥から降板の申し出
フジテレビ系バラエティー『酒のツマミになる話』（毎週金曜 後9：58）が12日に放送され、次週19日の放送をもって番組に幕を下ろすことを発表した。
【写真】若さを感じるヘアスタイル 千鳥ノブ、19年前の写真
この日は、『酒のツマミになる話2025名場面SP』と題し、2025年の放送回の中から“もう一度見たい名シーン”を厳選して一挙放送。豪華ゲストたちが残していった爆笑トークを振り返るスペシャル回となった。
番組冒頭では「最終回まで、きょうを含めあと2回」とナレーションが入り、次週の放送で最後となることが伝えられた。
番組をめぐっては10月31日、公式サイトで年内いっぱいでの放送終了が伝えられた。その理由として、10月24日のオンエアで予定していた放送内容が直前で差し替えらられるという事態が発生。この対応を受け、番組放送後にMCを務める千鳥から降板の申し出があったことを明らかにし、「社内で協議した結果、年内をもって番組を終了することとなりました」と伝えていた。
また同日の放送では、大悟がVTRで登場。その中で「ノブとも話し合った結果、『酒のツマミになる話』やめまーす！」と切り出し、「何本かはもう収録してますので、その時出ていただいたゲスト、そして芸人は一生懸命面白い話をしてくれています。なのでそれは今まで通り、お楽しみください」と呼びかけた。そして最後には「面白くなければテレビじゃない！フジテレビありがとうございました！」と語っていた。
番組は当初『人志松本の酒のツマミになる話』とのタイトルで2021年4月から放送がスタート。番組MCの松本人志の活動休止に伴い、MCを千鳥・大悟に抜てき。24年2月9日から現在の番組名で放送を続けていた。
