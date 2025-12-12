俳優の上川隆也さん（60）が11日、舞台『忠臣蔵』の取材会に出席し、舞台ゆかりの地に訪れた時を振り返りました。

取材会には、上川さんや高橋克典さん（60）、藤原紀香さん（54）ら、豪華俳優陣が登場しました。

舞台は、赤穂浪士たちによる“仇討ち”を描いた物語で、大石内蔵助を上川さん、吉良上野介を高橋さんが演じます。

舞台に先駆け上川さんは、ゆかりの地・赤穂を訪れたそうで「いい天候に恵まれまして、それもあって、赤穂という土地柄をとても好ましく思えたのはたしかです。家臣たちは討たれた殿に対しての忠義を尽くしたんだろうというふうな不思議な、確信を得ることが出来た旅でした。お参りにあたっては本当に純粋に“成功と無事”、これにつきます」とコメント。

そんな上川さんの発言に高橋さんは、「いま“成功と無事”っておっしゃいましたけど、僕は殺されますけどね」とツッコミをいれ、笑いを誘いました。

舞台『忠臣蔵』は、東京・明治座で12月12日〜28日、2026年1月には、名古屋・高知・富山・大阪・新潟で上演される予定です。

（12月12日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）