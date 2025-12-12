嵐 二宮和也、DOMOTO 堂本剛のコラボに高まる期待　旧知の二人に共通するエンタメ精神

嵐の二宮和也が12月7日放送のレギュラーラジオ『BAY STORM』（bayfm）にて、DOMOTOの堂本剛とのコラボレーション希望について語った。

（参考：二宮和也、『独断と偏見』で赤裸々に語る等身大の言葉 嵐への心情、価値観から滲み出る人生経験の重み）

二宮と堂本の付き合いは長く、この日の放送では「（ジュニア時代の）全国ツアーデビューがKinKi Kidsのバックだった」と回顧。全国を一緒に巡ると先輩たちと過ごす時間も長くなり、「『君が二宮だな、覚えておこう』みたいなことになるわけですよ」と認識してもらえるのだという。二宮にとって、堂本は幼いころから大きな舞台を見せてくれた兄のような存在なのだ。

そうした長年の縁があったからこそ、実現したのが10月2日に行われた二宮のファンクラブイベント『OFFICE NINO HOLDINGS FAN MEETING 2025 “Show Case”』最終公演での堂本の観覧だ。この日について、両サイドの視点が二宮と堂本、それぞれのラジオで語られていたのが面白い。

堂本は11月11日放送のラジオ『DOMOTOのどんなもんヤ！』（文化放送）にて、「ニノ（二宮）に急に夜中に『来てもらえませんか』”って言われたから。なんやろう、珍しいなと思ったんでね」と、突発的な呼び出しであったことを明かしていた。

「そんなに言うってことは、サプライズあるんかと思ったんですよね。それこそ『愛のかたまり』を歌うとかさ」と心構えをし、「ニノが仕事終わったら夜にお酒を飲みながらチョコつまんだりしたらいいかな」と考えて、高級チョコレートを持参する気の配りよう。しかし、会場に入ると「ご挨拶は終演後で」と顔を合わせることもなく本番がスタート。「ひっそり、こっそりとファンミーティングを楽しもう」と心を決めて、用意されていた座席に座ったのだという。「緊張感しかなかったですよ。だって気づかれちゃって『ワー！』ってなってニノのファンミの流れを変えたくないし。とにかく忍者みたいにして」と身を潜めていたとも。

しかし、堂本の心境とは裏腹に、この日は配信のカメラが入っており、さらには「集合写真を撮りましょう」という流れに。「『集合写真？ 写るん、俺？』みたいな話ですよ。いや、教えといてよ、ニノ！」と、ドギマギした挙げ句、サプライズ登場もなく、幕は下りた。「ホンマに、マジでニノのファンミーティングにただ行っただけやったんですよ。高級なチョコレートを持って」と拍子抜けで終わった心境をこぼしていた。

そして終演後、楽屋に向かうと「ありがとう、来てくれて！」と、二宮らしい調子でお礼を言われたそう。堂本が「ちょ、お前何なん？」とツッコむも、二宮は「え、何が？」としらばくれる。さらに「何もないやん？ サプライズとか」と迫るも、「誰も来てくれないから。本当に嬉しいです！」と暖簾に腕押し状態。そのときに撮ったツーショットが、二宮のX（旧Twitter）に投稿された1枚だという（※1）。撮影の直前に交わされた、ふたりのやりとりが聞こえてきそうだ。

一方で、二宮がラジオで語ったのは「配信の日だったんで、さすがに剛さんを（ステージに）出しちゃうと……」と、大人の事情を考慮した背景。「（KinKi Kidsの歌を）『一緒に歌う？』みたいな。それはオシャレですよ、サプライズ過ぎます。でも、こっちのほうがね！」と笑いを交えながら、いろいろと“飛び越えたサプライズ”はなかなか難しい現実を語った。

もちろん「ご本人はそういうことじゃないからって言いますよ、それは絶対に。行くんだったらお祭りみたいにって。エンタメのど真ん中でやってるわけですから、我々は。そういうのがあったほうがね……でも、こっちが追いつかない！ 本人同士だけだったらいいんですけど」というエンターテイナーとしての気概を感じさせる言葉も聞くことができた。だからこそ、そうした現実を踏まえた上で「剛さんとは何かやっていきたいなっていうのがあるので」「『やりたいです、先輩！』で終わっちゃうとやっぱりもったいないので、ちゃんと形づけていきたいなと」と語る二宮の言葉が頼もしい。

二宮のトークからは、お互いのファンが見たいものはもちろん、ファンが見たことのなかったものを届けたいという意気込みも。「シンプルな話ですけど、喋るだけでも十分なだけの思い出があるので」とトークを楽しむイベントもできそうだと想像をふくらませた。これまでもやりたいことを夢見て終わるだけではなく、ひとつずつ有言実行してきた二宮なだけに、ファンの期待も高まる。

11月24日放送の『ネプリーグ』2時間SP（フジテレビ系）では、堂本側からの直接オファーで二宮が出演したことも記憶に新しい。縁がより深まっているこのタイミングで、大人の事情の“交通整理”と本人たちの“ノリ”を大事にした楽しいサプライズコラボが生まれることを、心待ちにしている。

※1：https://x.com/nino_honmono/status/1973747904872632440

（文＝佐藤結衣）