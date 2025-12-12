厚生労働省は１２日の社会保障審議会（厚労相の諮問機関）の医療保険部会で、出産時に正常分娩（ぶんべん）費用と別にかかる自己負担を軽減するため、妊婦に現金を給付する仕組みを設ける案を提示した。

すでに分娩費用を公的医療保険で全額賄う案を示しているが、帝王切開などでは今後も３割の自己負担が残るためだ。

帝王切開による出産数は国内の出産全体の２割ほどを占めている。現金給付の対象範囲や水準は今後、検討する方針で、実施は２０２７年度以降となる見通しだ。

同省は今月４日、現在の出産育児一時金（５０万円）の代わりに、分娩費用を全国一律の公定価格とし、全額賄う案を示した。ただ、帝王切開などの異常分娩や妊娠合併症への対応など、現在も保険適用の対象である診療行為は、３割の自己負担が続くため、経済的な支援策を求める声が出ていた。

この日の部会では、７５歳以上が支払う後期高齢者医療制度の保険料の上限を、来年度に現在の年８０万円から年８５万円に引き上げる案が示され、おおむね了承された。年金と給与をあわせた年収が約１１００万円以上ある人が対象となる見込みだ。