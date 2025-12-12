第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）が２０２６年１月２、３日に行われる。

長い歴史の中で、２位と最も小差で総合優勝をつかんだのは２０１１年、８７回大会の早稲田大だ。往路で２位につけると、３連覇を狙った東洋大を６区で逆転し、最後は２１秒差で振り切った。１、２位のタイム差としては、この大会の「２１秒」が史上最小。１０区間計２１７キロ余りのレースが、距離換算すれば１００メート余りの差で決着する大激戦だった。早稲田の総合優勝はこの時が１８年ぶりで、期待のルーキー、大迫傑選手が箱根デビューし、１区で区間賞を取っている。

これに次ぐのが、４７回大会だ。９区を終えて３番手だった日本体育大が、最終１０区で２チームを追い抜き、総合３連覇を飾った。日本体育大と２位順天堂大の「２３秒差」は、第１回大会を制した東京高等師範 現在の筑波大 と２位明治大との「２５秒差」をしのぐ僅差だった。

一方、最大のタイム差がついたのは、１９回大会だ。当時初の４連覇を達成した日本大と２位専修大との差は「３７分５９秒」と記録されている。ただし、「箱根駅伝１００回大会記念誌」（関東学生陸上競技連盟）によれば、この大会では２番手でゴールした明治大が出場選手の資格を巡って失格となったため、専修大が２位に繰り上がって大差が生じた。

直近の５大会で最小差だったのは９７回大会。１０区で駒沢大が創価大を逆転して総合優勝する接戦で、両チームのタイム差は「５２秒」だった。