ＡＫＢ４８の向井地美音（２７）が１２日、東京・秋葉原のＡＫＢ４８劇場で行われた「ここからだ」公演で来年春をもってグループを卒業することを発表した。

グループの公式ブログを通じても発表。向井地は「１２歳で出会い、１５歳で加入してから１２年半。ＡＫＢ４８は私の青春のすべてでした。そんな大好きなこの場所を旅立つ日が来るなんて昔の自分には想像もつかなかったけれど、ついに自分の番が来たんだなと、それだけ大人になったんだなと、なんだかとても感慨深く不思議な気持ちです」と明かした。

続けて「シングルのセンターや３代目総監督、そして現在は上から２番目の先輩メンバーとして新時代の幕開けを経験し、きっとＡＫＢ４８に入らなければこんなに心を震わせることはなかったと思うくらい、本当に素晴らしい景色を見させていただきました。そして先日の２０周年武道館コンサートを終えて、“あの頃のＡＫＢ４８”から“今のＡＫＢ４８”へとバトンをつなぐことができたのだとしたら、私にできることはすべてやりきったと、長いアイドル人生の中で初めて思うことができました」と振り返った。

「卒業は来年の春頃を予定しています」とし、「ただただ『ＡＫＢ４８が大好き』という気持ちだけでこの場所に飛び込んだ私がこんなにも長い時間アイドルを続けることができたのは、大好きなメンバーや支えてくださるスタッフの方々、そして何より、大きな愛とともにずっと味方でいてくれたファンの皆さんのおかげです。これまでお世話になった一人一人に恩返しをしながら後輩たちに少しでも何かを残せたらなと思っているので、きっと春はあっという間に訪れますが、卒業するその日まで私の最後の青春を一緒に過ごしてくださったらうれしいです！ＡＫＢ４８が大好き！」と呼びかけた。

埼玉県出身の向井地は、１３年１月に１５期生オーディションに合格して加入。１４年の３８枚目シングル「希望的リフレイン」で初選抜入り。１６年３月発売の４４枚目シングル「翼はいらない」で初センター。１９年４月から２４年３月までＡＫＢ４８グループの３代目総監督を務めた。