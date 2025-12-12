BRADIOが2025年ラストライブとなる主催ライブ＜BRADIO 15t Anniversary「THANKS PARTY 2025」＞を東京・LIQUIDROOMで開催し、2026年3月4日にインディーズ期の未配信曲を収録したアルバム『Gold Fashion』をリリースすることを発表した。

アルバム『Gold Fashion』は、現在廃盤となっていて配信もされていない1stデモシングル「My Answer」、2ndデモシングル「DANCE’N’SOUL」、アコースティックCD「You take me away」の収録曲に加え、“京都きもの友禅”のテレビCMに提供した「Thanks」の計8曲が収録される。

BRADIOは、現在バンド結成15周年イヤーを迎えており、特設サイトを公開中で、その中で15個のコミットメントとして、オリジナルアルバムのリリースをはじめ、全国ツアー開催など精力的に活動を行っている。

今回のリリースは、15個のコミットメントのうち、インディーズ時代の全楽曲をパフォーマンスするライブ＜Back To The 2010-2017＞の開催を受け、ファンから音源リリースの要望が高まり、急遽決定した。

2026年2月13日には、バンド結成15周年イヤーのフィナーレとなる＜FUNKY SET FINALE＞を東京・LINE CUBE SHIBUYAにて開催する。

『Gold Fashion』

2026年3月4日（水）発売

CRCP-40716 / 定価：￥3,300（税抜価格：￥3,000）

【収録内容】 My AnswerCrush On YouSay ThatYou Take Me AwayAbracadabraParty TalkSugar SpotThanks

ライブ情報

＜FUNKY SET FINALE＞

2026年2月13日（金）＠LINECUBE SHIBUYA ＜BRADIO 15th Anniversary「Back To The 2010 - 2017」＞

【振替公演】

2026年5月5日（火祝）東京・渋谷CLUB QUATTRO

OPEN 17:15 / START 18:00

【振替公演】

2026年5月6日（水祝）東京・渋谷CLUB QUATTRO

OPEN 17:15 / START 18:00