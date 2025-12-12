±©À¸·ë¸¹¡¢¼Ì¿¿½¸¤òÍèÇ¯2.3È¯Çä·èÄê¡ª¡¡Ì¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¾Ð´é¤«¤éÍÅ±ð¤ÊÉ½¾ð¤Þ¤Ç
¡¡±©À¸·ë¸¹¤¬¡Ø±©À¸·ë¸¹ ¼Ì¿¿½¸¡Ö±©¡×¡Ù¤òÉÞ·¬¼Ò¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£È¯ÇäÆü¤Ï2026Ç¯2·î3Æü¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö±©¡×¤Ï¡¢¥×¥í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È±©À¸·ë¸¹¤ò¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤ÎÌð¸ýµü¤¬»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¡£Ìð¸ý¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë±©À¸¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤·¤Æ¤Ï4ºýÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£º£ºî¤Ç¤Ï¡¢É¹¾å¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÊÑ¸¸¼«ºß¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ò¸Ø¤ë±©À¸¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª»£±Æ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤«¤éÌð¸ý¤¬Ç÷¤ë¡£
¡¡¥Î¡¼¥Ö¥ë¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤ä¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥â¡¼¥É¤Ê°áÁõ¤òÂ¨ºÂ¤ËÃå¤³¤Ê¤·¡¢Ìð¸ý¤Îµá¤á¤Ë±þ¤¸¤Æ°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤ë±©À¸¡£¿¿Ùõ¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ä½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é¡¢±ð¤á¤¤¤¿¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤ÏÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ä¿ÈÂÎÉ½¸½¤ËÌð¸ý¤¬¿©¤é¤¤¤Ä¤¡¢¤½¤Î°ì½Ö°ì½Ö¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡£»¨»ï¡ÖESSE¡×¤ä¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È Life¡×¤Ç¤³¤Î2Ç¯´Ö¤Ë»£¤ê²¼¤í¤·¤¿ËÄÂç¤Ê¥«¥Ã¥È¤«¤é¸·Áª¡¢¤Þ¤¿±©À¸¤¬½Ð±é¤·¤¿¡ÖÇ½ÅÐÈ¾ÅçÉü¶½»Ù±ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼±éµ»²ñ¡×¤ä¡Önotte stellata2025¡×¤Î¼Ì¿¿¤â¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö±©¡×¤Ï¡¢±©À¸Áª¼ê¤¬¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢¤è¤ê¼«Í³¤Ë¼«¿È¤ÎÉ½¸½¤òÄÉµá¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÈôÌö¤·¤¿»Ñ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À¡£
¡¡ÆÃÅµÉÕÏ¿¤ÏÎ¾ÌÌ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤È¸ÂÄêÈÇ¤Î2¼ïÎà¤òÀ©ºî¤¹¤ë¡£A4È½160¥Ú¡¼¥¸¤ÈÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¼Ì¿¿½¸ËÜÂÎ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉÕÏ¿¤È¤·¤ÆA3¥µ¥¤¥º¤ÎÎ¾ÌÌ¥Ý¥¹¥¿¡¼¡£¤Þ¤¿ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥«¥Ð¡¼¤ËµºÜ¤ÎQR¥³¡¼¥É¤«¤é¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢È¯ÇäµÇ°¤Î¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤òÅìµþ¡¦Âçºå¡¦µþÅÔ¤Û¤«¤Ç³«ºÅ¡£¥Ñ¥Í¥ëÅ¸³«ºÅÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤Î¡Ö¹ØÆþÆÃÅµ¡×¤Ï2ËçÁÈ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡ÊÀèÃå½ç¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë¡£
¡¡¡Ø±©À¸·ë¸¹ ¼Ì¿¿½¸¡Ö±©¡×¡Ù¤Ï¡¢ÉÞ·¬¼Ò¤è¤ê2026Ç¯2·î3ÆüÈ¯Çä¡£Äê²Á¤Ï4400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
