TETORAがライブ会場限定シングルCD「ミッドナイトカモフラージュ」関連の特設サイトを公開した。

特設サイトは、楽曲タイトル「ミッドナイトカモフラージュ」に込められた“夜に紛れる” “暗闇に佇む”という世界観にちなんだ仕掛けを採用したもの。スマートフォンから暗闇でのみ閲覧可能という独自仕様となっている。

特設サイト内では「ミッドナイトカモフラージュ」ミュージックビデオが視聴可能だ。CD・歌詞公開・映像・特設サイトが一体となり、多層的に作品世界を楽しめる構成となっているとのこと。以下に上野羽有音(Vo, G)のコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「夜に特別な感情が芽生えたことがあるすべての人へ

部屋を暗くして、夜の公園で、MV見てみてください」

──上野羽有音 (TETORA)

◆ ◆ ◆

■会場限定シングル「ミッドナイトカモフラージュ」

2025年7月2日(水)発売

レーベル：Orange Owl Records

TTR-111 1,000円(税込)

▼収録曲

1 ミッドナイトカモフラージュ

2 ハチク

3 バースステイアライブ

