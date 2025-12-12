TETORA、暗いところでしか再生できないMV公開「部屋を暗くして、夜の公園で」
TETORAがライブ会場限定シングルCD「ミッドナイトカモフラージュ」関連の特設サイトを公開した。
特設サイトは、楽曲タイトル「ミッドナイトカモフラージュ」に込められた“夜に紛れる” “暗闇に佇む”という世界観にちなんだ仕掛けを採用したもの。スマートフォンから暗闇でのみ閲覧可能という独自仕様となっている。
特設サイト内では「ミッドナイトカモフラージュ」ミュージックビデオが視聴可能だ。CD・歌詞公開・映像・特設サイトが一体となり、多層的に作品世界を楽しめる構成となっているとのこと。以下に上野羽有音(Vo, G)のコメントをお届けしたい。
◆ ◆ ◆
「夜に特別な感情が芽生えたことがあるすべての人へ
部屋を暗くして、夜の公園で、MV見てみてください」
──上野羽有音 (TETORA)
◆ ◆ ◆
■会場限定シングル「ミッドナイトカモフラージュ」
2025年7月2日(水)発売
レーベル：Orange Owl Records
TTR-111 1,000円(税込)
▼収録曲
1 ミッドナイトカモフラージュ
2 ハチク
3 バースステイアライブ
関連リンク
◆「ミッドナイトカモフラージュ」関連 特設サイト
◆TETORA オフィシャルサイト
◆TETORA オフィシャルX
◆TETORA オフィシャルInstagram
◆TETORA オフィシャルYouTubeチャンネル