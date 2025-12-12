声優で歌手の上坂すみれのメイド姿にファンがもん絶している。

１２日にインスタグラムで「きんようび〜！皆さま、今週もたいへんおつかれさまでしたっ！トロントの想い出お写真で撮った、おサボりメイドさんですっ」とコメントし、ベッドに座った白とネイビーのメイド服姿を公開。続けて「ホテルのお部屋が豪勢でとてもテンションがあがってしまいました…！トロント名物ＣＮタワーが窓のすぐ外に見えるんです！！すごい〜！今日はなんだか空気がとくに冷たく感じる〜！！あったかいもの食べて、のんびりお過ごしくださいませっ！内臓よお元気で！！！それでは皆さま、すこやかで楽しい金曜日をお過ごしくださいっ！」とつづった。

この投稿には「メイド服可愛いですね、似合ってます」「トロントでの思い出お写真嬉しいです！おサボりメイドな上坂さん、枕抱える姿と表情がとっても可愛く最高です！１週間の疲れが癒やされました！いつも本当にありがとうございます！」「カワイイの極み」「可愛すぎてお人形さんみたい！！」「めっちゃかわいくて疲れ吹っ飛びました…！！」などのコメントが寄せられている。