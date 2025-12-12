40・50代「服のバリエーションない」→【大人のしまむら】の「高見えニット」がおすすめ♡

コーディネートのバリエーションを増やすなら、【しまむら】のニットトップスに注目。なかでも、しまむらの大人女性向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズンバイリンアンドレッド）】では、刺繍入りトップスやＶネックカーディガン、ニットジャケットなど、多彩なアイテムが展開中です。しまパトで見つかる40・50代にぴったりの高見えニットを、この冬のワードローブに追加して。

遊び心を感じる刺繍入りニット

【しまむら】「ウール混刺繍ニット」\2,189（税込）

胸元にハート、袖口にレタリングの刺繍が入ったウール混素材のニット。真っ赤な刺繍が、淡いグレーの生地の良いアクセントになっています。刺繍は大きすぎずシンプルなデザインなので、遊び心がありながらも大人っぽく着こなせそう。ほどよくゆとりのあるシルエットは、コクーンパンツやワイドパンツなど、ボリュームのあるアイテムと合わせると、今っぽく抜け感も出せます。

コーデがパッと華やぐ鮮やかニット

【しまむら】「ウール混ニット」\2,189（税込）

ぱっと目を引く、明るいレッドのハイネックニット。暗い色味を選びがちな冬のファッションの気分転換にぴったりな鮮やかさです。ニット × デニムのワンツーコーデでもばっちり決まって、洗練された印象を与えられそう。着回し力の高いトップスを探している方や、明るいカラーに挑戦したい方にぴったりのアイテムです。

コーデの主役になるミックスニットカーデ

【しまむら】「カラーネップニット」\2,189（税込）

凸凹としたネップで表情豊かに仕上げた、ミックスカラーのニットカーディガン。コーディネートの主役にぴったりな、華やかな色使いが魅力です。ゆったりとしたシルエット × 深めのVネックにより、クルーネックのTシャツや襟付きシャツなど、幅広いトップスともたつかずに重ね着ができそう。大人カジュアルコーデにもってこいの一着です。

上品な着こなしが作れるニットジャケット

【しまむら】「ニットジャケット」\2,189（税込）

温かそうなもこもこ素材を使った、ダークグレーのニットジャケット。首や顔周りがすっきり見えそうなノーカラーで、ハイネックトップスとのレイヤードもおしゃれにきまります。ショート丈なので、ワイドパンツやワンピースなど、さまざまなアイテムとバランスよくコーディネートが組めそう。きれいめなボトムスを合わせて上品にまとめるほか、リラクシーな素材のパンツでこなれ感を出すのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W