LIL LEAGUE、黒のセットアップスーツで大人びた新ビジュアル公開。2ndアルバム『NEOMATIC』ジャケ写公開も
LIL LEAGUEが、2026年3⽉4⽇に発売する2ndアルバム『NEOMATIC』の新ビジュアルを公開した。
黒のセットアップスーツに華やかなアクセサリーを身にまとい、大人びた新たなLIL LEAGUEが登場。堂々としたメンバーの表情や佇まいから、アルバムタイトル「NEOMATIC」に込められた“新しい世代を代表していくグループになる”という強い意志が感じられる作品に仕上がったとのこと。
さらにジャケットデザインも解禁された。LIL LEAGUE初となるアナログ盤では、メンバーがジャケットデザインをプロデュース。デザインイメージや色味、レイアウトなど細かい部分までメンバーの想いが込められているという。
そして、「ジャイアントリルパンダ」付きパッケージは、メンバー別のソロ紙ジャケットデザイン仕様に。ポップなデザインで等身大のLIL LEAGUEを感じることのデザインになっている。
◾️中村竜大 コメント
LIL LEAGUEの中村竜大です！この度、3月4日に2nd Album「NEOMATIC」がリリースされることが決定しました。そしてなんと、今回はLIL LEAGUE初のアナログ盤をメンバープロデュースで制作させていただきました。
自分達の楽曲をアナログ盤でリリースすることが、メジャーデビュー当初からの一つの夢でした。デザインイメージや色味、レイアウトなど、細かい部分までこだわりました。お部屋に飾ってインテリアとしても楽しんでいただける、そんな魅力が詰まったレコードに仕上がっていますので、ぜひ手にとっていただけたら嬉しいです！現時点ではまだまだ言えないこともたくさんですが、今後の解禁も楽しみにお待ちください！
メンバープロデュースのアナログ盤と、「ジャイアントリルパンダ」付きパッケージは「LDHオフィシャルSHOP / mu-mo SHOP限定」の受注生産限定盤となっている。締切間近のため、早めにチェックしていただきたい。
◾️2ndアルバム『NEOMATIC』
2026年3月4日（水）発売
※商品形態（全9形態）
▼商品詳細
https://lilleague.jp/news/detail.php?id=1129861
▼オンラインCDストア リンク一覧
https://lilleague.lnk.to/pkg_neomatic
