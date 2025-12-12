LIL LEAGUEが、2026年3⽉4⽇に発売する2ndアルバム『NEOMATIC』の新ビジュアルを公開した。

黒のセットアップスーツに華やかなアクセサリーを身にまとい、大人びた新たなLIL LEAGUEが登場。堂々としたメンバーの表情や佇まいから、アルバムタイトル「NEOMATIC」に込められた“新しい世代を代表していくグループになる”という強い意志が感じられる作品に仕上がったとのこと。

さらにジャケットデザインも解禁された。LIL LEAGUE初となるアナログ盤では、メンバーがジャケットデザインをプロデュース。デザインイメージや色味、レイアウトなど細かい部分までメンバーの想いが込められているという。

そして、「ジャイアントリルパンダ」付きパッケージは、メンバー別のソロ紙ジャケットデザイン仕様に。ポップなデザインで等身大のLIL LEAGUEを感じることのデザインになっている。

CD＋DVD

CD

LP

◆ ◆ ◆

◾️中村竜大 コメント

LIL LEAGUEの中村竜大です！この度、3月4日に2nd Album「NEOMATIC」がリリースされることが決定しました。そしてなんと、今回はLIL LEAGUE初のアナログ盤をメンバープロデュースで制作させていただきました。

自分達の楽曲をアナログ盤でリリースすることが、メジャーデビュー当初からの一つの夢でした。デザインイメージや色味、レイアウトなど、細かい部分までこだわりました。お部屋に飾ってインテリアとしても楽しんでいただける、そんな魅力が詰まったレコードに仕上がっていますので、ぜひ手にとっていただけたら嬉しいです！現時点ではまだまだ言えないこともたくさんですが、今後の解禁も楽しみにお待ちください！

◆ ◆ ◆

メンバープロデュースのアナログ盤と、「ジャイアントリルパンダ」付きパッケージは「LDHオフィシャルSHOP / mu-mo SHOP限定」の受注生産限定盤となっている。締切間近のため、早めにチェックしていただきたい。

◾️2ndアルバム『NEOMATIC』 CD＋DVD CD LP 2026年3月4日（水）発売

※商品形態（全9形態） ▼商品詳細

https://lilleague.jp/news/detail.php?id=1129861

▼オンラインCDストア リンク一覧

https://lilleague.lnk.to/pkg_neomatic