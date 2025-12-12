冬限定のアクティビティ！道の駅 四季の郷公園「AOZORA ICE PARK」

和歌山市にある「道の駅 四季の郷公園」にて、和歌山県初となる屋外設置型アイススケートリンク「AOZORA ICE PARK」がオープン。

2025年12月20日(土)より、冬限定のアクティビティとして開催されます。

道の駅 四季の郷公園「AOZORA ICE PARK」

開催期間：2025年12月20日(土)〜2026年3月1日(日) ※元旦のみ休業

営業時間：10:00〜16:00

※12月20日〜1月3日は 10:00〜19:00

開催場所：道の駅 四季の郷公園(和歌山市明王寺479-1)

利用料金：

・大人(中学生以上)：1,500円

・こども(小学生以下)：1,000円

貸靴代：500円(ヘルメット・プロテクター無料)

※手袋着用必須

自然豊かな公園内に誕生する、和歌山県初の屋外アイススケートリンク。

まるで池の上に浮かんでいるかのような開放感あふれるロケーションで、本物の氷の上を滑走できる特別な体験を提供します。

冬の澄んだ空気の中、ご家族や友人と楽しめる新たなレジャースポットの詳細を紹介。

ロケーション

最大の特徴は、青空の下で楽しめる開放的な環境。

太陽の光が反射する透明感のある本物の氷を使用しており、屋内リンクでは味わえない爽快感を感じられます。

子どもから大人まで、自然に囲まれながら思い切りスケートを満喫できる空間です。

周辺施設「食」と「宿」

スケートを楽しんだ後は、敷地内の施設で充実した時間を過ごせます。

地元食材を使ったレストラン「火の食堂」や農産物直売所「水の市場」では、和歌山ならではの味覚を提供。

また、近隣のヴィラリゾート「かなたのさと」では、自然に包まれた静かな空間で宿泊や旬の料理を味わうことが可能です。

期間限定イベント

開催期間中は、スケートリンクを盛り上げる様々な企画を実施。

2026年1月25日(日)には、プロフィギュアスケーターの村上佳菜子さんが来園し、世界レベルのスケーティングを披露します。

その他、子ども向けのシャボン玉ショーなども予定されており、何度訪れても楽しめる内容となっています。

冬だけの特別な思い出づくりに最適な、和歌山の新スポット。

自然とアクティビティが融合した空間で、心ほどけるひとときを過ごせます。

道の駅 四季の郷公園「AOZORA ICE PARK」の紹介でした。

