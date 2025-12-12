北海道・十勝発祥の製菓メーカー柳月から、2026年の干支菓子「新春ほうじ茶まん」が登場。

2025年12月21日(日)より期間限定で販売されます。

柳月「新春ほうじ茶まん」

発売日：2025年12月21日(日)

価格：1個 140円(税込)

※オンラインショップは8個入 1,320円(税込)の取扱い

販売場所：全道の柳月直営42店舗、柳月オンラインショップ

「あんバタサン」や「三方六」でおなじみの柳月が贈る、2026年の干支菓子。

2026年の干支「午（馬）」にちなみ、十勝の開墾を支えた力強い「ばん馬」の絵柄を描いたお饅頭です。

食べるとばん馬のように力がみなぎり、口福になれるよう願いが込められています。

味は、幅広い層に人気の「ほうじ茶」を採用。

ほうじ茶の優しい香りと風味を生かしたしっとりとした生地の中に、まろやかなくり餡とチーズクリームが包まれています。

子供から大人まで楽しめる味わいに仕上げられています。

また、本商品には3つのゲン担ぎが込められています。

1. 丸い形：「角」がなく「円」＝「縁」で良縁を呼び込む。

2. 栗：「勝ち栗」として縁起が良く、黄色は金運上昇のラッキーカラー。

3. 絵柄：力強いばん馬の姿で運気が上昇。

新春めでたし 玉手箱

「新春ほうじ茶まん」を含む、新春限定の豪華な詰め合わせも登場。

人気商品の「あんバタサン」や「三方六の小割 バタースコッチ」などがセットになった玉手箱パッケージです。

販売期間は2025年12月25日(木)〜2026年1月4日(日)頃となっています。

北海道・十勝の柳月

創業78年を迎える老舗和洋菓子屋、柳月。

北海道や十勝の素材をふんだんに使ったお菓子作りを続けています。

2026年の運気上昇を願う干支菓子。

年末年始の団らんや手土産にぴったりの一品です。

柳月「新春ほうじ茶まん」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 優しい香りと風味！柳月「新春ほうじ茶まん」 appeared first on Dtimes.