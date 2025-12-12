温かみのある空間で食事を楽しめる！久留米ラーメン清陽軒「D-1グランプリ」

久留米ラーメン清陽軒が、季節ごとの店内装飾を店舗間で競い合うイベント「D-1グランプリ(ディスプレイグランプリ)」を開催。

2024年より継続されている取り組みで、現在は各店舗にてクリスマスの装飾が実施されています。

久留米ラーメン清陽軒「D-1グランプリ(ディスプレイグランプリ)」

開催場所：久留米ラーメン清陽軒 各店舗

開催頻度：年間5回(ひな祭り、こどもの日、夏休み、ハロウィン、クリスマス)

内容：季節テーマに合わせた店内装飾コンテスト

「季節を感じる演出で飽きさせない店舗体験を」という想いから始まった本企画。

各店舗が独自のアイデアを持ち寄り、店内装飾はもちろん、スタッフのネームプレートや小物に至るまで手づくりで彩ります。

年間を通して最も魅力的なディスプレイを行った店舗を表彰する社内イベントとしても定着しています。

季節ごとの演出

春の「ひな祭り」に始まり、「こどもの日」「夏休み」「ハロウィン」、そして年末の「クリスマス」と、季節の移ろいに合わせてテーマが変化。

来店客に季節感と楽しさを提供する空間づくりが行われています。

写真撮影を楽しむ来店客も多く、「雰囲気がかわいい」「季節を感じられて嬉しい」といった声が寄せられています。

チームワークと店舗活性化

装飾のアイデア出しから制作までをスタッフ全員で行うことで、チームワークの強化や達成感の共有にも貢献。

導入以降、売上は前年同月比で約5〜10％増加するなど、集客やリピート率向上にも良い影響を与えています。

一部店舗では折り紙のプレゼント配布など、オリジナリティあふれる工夫も展開されています。

現在は12月のクリスマス装飾が各店舗で本格スタート。

赤と緑のリボンやオーナメント、イルミネーションなどが施され、温かみのある空間で食事を楽しめます。

久留米ラーメン清陽軒「D-1グランプリ」の紹介でした。

