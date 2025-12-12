ILLIT、日本2ndデジタルシングルリリース決定 テレビアニメ「姫様“拷問”の時間です」主題歌
5人組ガールグループ・ILLITが、2026年1月にJapan 2ndデジタルシングル「Sunday Morning」をリリースし、新たな日本オリジナル曲を届ける。
【写真】シックなかっこよさも！新鮮なILLIT
ILLITがオープニングテーマを担当する2026年1月12日より放送予定のテレビアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期のPVが公開され、主題歌情報やジャケット写真が発表された。主題歌のタイトルは「Sunday Morning」で、2026年1月13日にデジタル配信リリースされる。
PVでは、音源の一部を先行して聴くことができる。「Sunday Morning」は、誰にも止められない「恋する心の偉大な力」を描いたJ-POP ROCKスタイルの曲。日曜日の朝が来るたびに、すぐにでも会いたくなるような“誰か”に夢中になるキラキラとした感情と、胸を締め付けるような切ない恋しさが混ざり合った“恋の朝”を歌う。TikTokでバイラルヒットを巻き起こした数々の楽曲を手掛ける2000年生まれのアーティスト・Mega Shinnosukeが制作に参加し、音源の一部を聴くだけでも心をつかまれる曲に仕上がっている。
ILLITの日本オリジナル曲はこれまで大きな愛を受けてきた。今年2月にデジタルリリースされた初の日本オリジナル曲「Almond Chocolate」は、世界的大ヒットを記録したデビュー曲「Magnetic」に続くILLITの人気曲となっており、『第67回 日本レコード大賞』で海外アーティスト唯一の「優秀作品賞」を受賞した。また、9月1日にリリースされたJapan 1stシングル「時よ止まれ」のタイトル曲「時よ止まれ」はABEMA新番組『Popteen vs egg MODELS CRUSH』の主題歌、収録曲の「Topping」は「ラコステ 2025年 日本国内スニーカーキャンペーン」の新コレクションのWEB CMに起用されるなど、広告や番組主題歌としてもラブコールを受けている。そして今回、初のアニメ主題歌まで決定し、活躍の幅を拡張している。
ILLITは年末にかけて、15日TBS系『CDTVライブ！ライブ！クリスマス LOVE SONG Fes.』、30日TBS系『第67回 輝く！日本レコード大賞』、31日『第76回NHK紅白歌合戦』への出演も決定している。特に『第76回NHK紅白歌合戦』への2年連続出場はK-POP第5世代グループで初の快挙。ILLITの日本での根強い人気を立証している。
