8人組女性アイドルグループ「雨のち、ハレーション」のメンバー・星野ここが重大な契約違反により脱退することを12日、同グループの公式サイトで発表した。

公式サイトは「星野ここ グループ脱退のご報告」と題して更新され、「この度、星野ここ におきまして、当事務所との間における重大な契約違反が確認されましたため、本日付で契約を解除し、併せて雨のち、ハレーションを脱退する運びとなりました」と発表した。

突然の脱退発表に「突然のご報告となり、ファンの皆さまならびに関係者の皆さまには、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

今後については「なお、雨のち、ハレーションの今後の活動につきましては、2月4日（水）に、新メンバーを迎えた新体制お披露目公演を、横浜1000CLUBにて開催予定です」とし「本公演の詳細につきましては、後日改めてご案内いたします」と伝えた。

そして「雨のち、ハレーションは、新たな体制のもと、より一層お楽しみいただけるステージをお届けできるよう準備を進めております。今後とも、雨のち、ハレーションへの変わらぬご声援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」としている。