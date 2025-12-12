【世界のお金クイズ】旅行先や国際ニュースで「これ、どこの国のお金？」とふと疑問に思うことはありませんか？ 今回のお題は「ポーランド」の正しい通貨について。

頭の体操！ 次の国名で主に使われている通貨は何でしょうか。じっくりと考えてみてくださいね。

問題：「ポーランド」の通貨は？

▼ポーランドで使われている通貨は？
A. フォリント（HUF）
B. ズロチ（PLN）
C. ルーブル（RUB）

正解：B. ズロチ（PLN）

正解は「B. ズロチ（PLN）」でした。

▼解説
ポーランドの公式な通貨は「ズロチ（PLN）」です。ポーランドはEU加盟国ですが、ユーロ圏には参加せず、独自の通貨を維持しています。フォリントはハンガリー、ルーブルはロシアで使われています。
(文:All About ニュース編集部)