【世界のお金クイズ】ポーランドで使われている通貨は何？ ヨーロッパだけど独自の通貨！
頭の体操！ 次の国名で主に使われている通貨は何でしょうか。じっくりと考えてみてくださいね。
A. フォリント（HUF）
B. ズロチ（PLN）
C. ルーブル（RUB）
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
ポーランドの公式な通貨は「ズロチ（PLN）」です。ポーランドはEU加盟国ですが、ユーロ圏には参加せず、独自の通貨を維持しています。フォリントはハンガリー、ルーブルはロシアで使われています。
(文:All About ニュース編集部)
問題：「ポーランド」の通貨は？▼ポーランドで使われている通貨は？
A. フォリント（HUF）
B. ズロチ（PLN）
C. ルーブル（RUB）
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：B. ズロチ（PLN）正解は「B. ズロチ（PLN）」でした。
▼解説
ポーランドの公式な通貨は「ズロチ（PLN）」です。ポーランドはEU加盟国ですが、ユーロ圏には参加せず、独自の通貨を維持しています。フォリントはハンガリー、ルーブルはロシアで使われています。
(文:All About ニュース編集部)