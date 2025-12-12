老後に住みたい「山梨県の自治体」ランキング！ 2位「南アルプス市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
一年の終わりを迎え、自身の人生を見つめ直すタイミングで、理想の住まいについて考える方も多いかもしれません。心穏やかに、満足度の高い暮らしを送れる場所がどこなのか、探ってみましょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月3日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「老後に住みたい山梨県の自治体に関するアンケート」を実施しました。
その中から、老後に住みたい「山梨県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「私は趣味で小説を書いていますが、南アルプスを眺めながらの執筆活動などは、まさに私にとっては老後の極みだからです」（60代男性／東京都）、「富士山に近く、水がキレイそうだから」（50代女性／奈良県）、「綺麗な山脈を毎日眺められたら心が穏やかになりそう」（40代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「県庁所在地で発展していて、温泉も多いから」（20代男性／埼玉県）、「特急列車で都心へのアクセスが良いうえ、県内の医療・商業の中心地として生活インフラが充実しており、富士山と南アルプスの絶景も楽しめるから」（30代男性／滋賀県）、「甲府市は日照時間が長く、気候が比較的穏やかなため老後に快適に暮らせる地域だからです」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：南アルプス市／46票山梨県西部、南アルプス市。名前の通り、南アルプスの大自然に抱かれた、癒やしあふれる街です。ユネスコエコパークに指定されているエリアもあり、登山やハイキングでいつでも自然を満喫できます。ブドウなどのフルーツ栽培も盛んなため、新鮮な味覚をいつも身近に楽しめます。自然の中で穏やかなスローライフを送りたい人から票を集めました。
1位：甲府市／107票山梨の県庁所在地である甲府市は、昔から政治、経済、文化の中心として栄えてきた歴史ある街です。武田信玄公ゆかりの地として、武田神社や甲府城跡（舞鶴城公園）など、見どころもたっぷり。JRや高速道路で都心にもすぐ行けるアクセスの良さも魅力です。市の中心部にはお店も病院も公共サービスもそろっているため、利便性の良さを感じられます。老後も安心・快適に暮らしたい人には、ぴったりの環境です。
