新一万円札が「13万円」に大化け！ マニアがこぞって欲しがる“プレミアム紙幣”の特徴とは!?
ボーナスの時期がやってきました。銀行口座から多めのお金を引き出してお財布の中に入れる人もいるでしょう。その際にぜひ確認してみてほしいのが、引き出した紙幣に“プレミアムな紙幣”がないかどうかです。
なぜなら、新紙幣である渋沢栄一の一万円札がオークションで「13万円」に化けたからです。まとまった紙幣を確認すれば、もしかしたら見つかるかもしれません。
【実際の画像】13万円に大化けした「新一万円札」を見る
このゾロ目を集める収集家がおり、1〜8まですべてのゾロ目を集めるために躍起になっている人もいます。この1のゾロ目も人気があり、他の数字よりも高値になることが多々あります。
しかも今回落札されたものは新紙幣であり、記番号のアルファベット部分の最初が「A」となっていることから、初期の方に発行された紙幣であると分かります。
「今のうちに入手しておかないと、後々手に入れにくくなるかも」そんな心理が働いて高値になったのかもしれません。
筆者もゾロ目を収集する一人です。1つ集めると他のも集めたくなってしまうのがゾロ目の誘惑であり、コンプリートするときの達成感は何ものにも代えがたいものがあります。そうした点がオークションでゾロ目が高値となる理由だと考えます。
最も高値となるのは、新紙幣では記番号のアルファベット部分が「AA-AA」となるゾロ目ですが、これはめったに見られるものではなく、それぞれのゾロ目が1枚ずつしかないため、数百万円など超高額となる可能性は十分あります。まず探すのは不可能なのですが……。
しかし、アルファベット部分にこだわらなければ、ゾロ目を探すことは可能でしょう。ボーナスをクレジットカードで使うのでもよいですが、まとまったお金を現金でおろして、プレミアムな紙幣がないか探すのも楽しいので、一度はやってみてはいかがでしょう？ そうそう見つかりませんが、ノーリスクなお宝探しです。
＜参考＞
第37回銀座コインオークション Lot番号：502 渋沢栄一10000円 2桁 AD111111XK 令和6年〜（2024〜）|UNC
▼伊藤 亮太プロフィール
慶應義塾大学大学院商学研究科修了。一般社団法人資産運用総合研究所代表理事。ファイナンシャルプランナーとして、家計・保険等の相談、執筆、講演、大学講師を主軸に活動。大学院時代の専門は社会保障で、経済・金融に関する解説も得意。コイン収集マニアの一面も。
(文:伊藤 亮太（株式・ファイナンシャルプランナーガイド）)
