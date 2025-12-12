「大人になった少女よ」松井珠理奈、“11歳から28歳に”最新ショットに反響「めっさ綺麗 振り幅が広い」
元SKE48でタレントの松井珠理奈さんは12月10日、自身のInstagramを更新。新しいプロフィール写真を公開し、ファンの注目を集めています。
【写真】松井珠理奈、大人の魅力際立つショット
この投稿にファンからは、「とにかく綺麗 それ以外言葉が見つかりません」「AIよりかわいい」「かっこよすぎて眩しい！凛々しいお姿のじゅりやんがカッコいいっす！オトナクールじゅりな最高です！」「可愛すぎる、その視線にハートを射抜かれた」「めっさ綺麗 振り幅が広い」との声が寄せられています。
「11歳から28歳に」松井さんは「11歳から28歳に 大人になった少女よ プロフィール画像最新に変えました どうかな…」とつづり、1枚の写真を掲載しました。カメラを見つめるような表情の松井さんが写っています。また、指には花モチーフの指輪をはめており、「アクセサリーは岐阜の美濃焼でできてるの」とコメントしました。
「11歳」の写真を公開10日の投稿では、7日に開催されたAKB48の20周年記念ライブ「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館 〜 あの頃、青春でした。これから、青春です 〜 20周年記念コンサート Part3」に関するファンからのコメントを受けて、小6時代の写真を公開した松井さん。初々しい笑顔が印象的です。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
