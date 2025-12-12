帝国データバンクは１２日、中国政府による日本への渡航自粛要請に伴う影響について、全国の企業を対象に行った調査結果を発表した。

日本経済にマイナスの影響があると回答した企業と、ないという企業の割合は拮抗（きっこう）した。同社は「多くの企業は渡航自粛を比較的冷静に受け止め、影響は限定的とみている」と分析している。

マイナスの影響が「ある」は４２・８％、「ない」は４０・８％だった。影響があると回答した企業の割合を業界別にみると、観光客の減少で直接的な影響を受ける旅客運送業や旅行業を含む「運輸・倉庫」が最も多く、５３・８％を占めた。

「日本からの渡航も安全確保の観点から控えざるを得ない」（精密機械）とビジネス渡航への影響を懸念する企業もあった。「プラスの影響がある」と回答したのは５・６％だった。

今後半年程度の見通しについては、「マイナス」が３６・４％に低下し、「プラス」が１１・１％に上昇した。「オーバーツーリズム（観光公害）が改善する」（情報サービス）、「ターゲットを国内や中国以外の市場へ移すきっかけとなる」（その他製造）といった「脱中国依存」による好影響を見込む回答があった。

調査は１２月５〜９日にインターネット上で行い、大企業と中小企業の計１１９７社から回答を得た。