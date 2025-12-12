¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦£×£Ô£Ì¡ÛIWGP¥¿¥Ã¥°²¦¼ÔK.O.B¤¬½à·èÇÔÂà¡ª¡¡·è¾¡Àï¤ÏÄÔ¡õ¥²¥¤¥Ö vs ¥¶¥Ã¥¯¡õÂç´ä¤Ë
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±£²Æü¼¯»ùÅçÂç²ñ¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡Ê£×£Ô£Ì¡Ë¡×½à·è¾¡¤Ç¡¢£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î¡Ö¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ê£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¡Ë¡×¤³¤È£Ù£õ£ô£ï¡½£É£ã£å¡Ê£²£¸¡Ë¡¢£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¡Ê£²£·¡ËÁÈ¤¬ÄÔÍÛÂÀ¡Ê£³£²¡Ë¡¢¥²¥¤¥Ö¡¦¥¥Ã¥É¡Ê£²£¸¡ËÁÈ¤ËÇÔ¤ì¡¢½éÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò£±°Ì¤ÇÆÍÇË¤·¤¿£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¤Ï¡¢¿·À¤Âå¥Ä¡¼¥È¥Ã¥×¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¿ÄÔ¡õ¥²¥¤¥Ö¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¥¿¥Ã¥°¤È·ãÆÍ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ð¥ì¥Ã¥È¥¯¥é¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¡¦¥É¥Ã¥°¥¹¡×¤È¶¦Æ®´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¡ÖÌµ½êÂ°¡×¤Î±Û¶¥¿¥Ã¥°¤È¤Î»ö¼Â¾å¤ÎàÆ±ÌçÂÐ·èá¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Ë°ìÊâ¤â¾ù¤é¤Ê¤¤°ÕÃÏ¤ÎÄ¥¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥²¥¤¥Ö¤ò¸ÉÎ©¤µ¤»¤¿£²¿Í¤Ï¹çÂÎ¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¥à¤ò·è¤á¤Æ¹¶Àª¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¡Ê¹çÂÎ¼°¥Ä¡¼¥à¥¹¥È¡¼¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ë¤òÁË»ß¤µ¤ì¤ë¤È¡¢£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¤¬¥²¥¤¥Ö¤Ë¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¤ÇÅê¤²¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¤Ï¥²¥¤¥Ö¤ÎÄÉ·â¤òÀÚ¤êÊÖ¤·¤ÆºÆÅÙ£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢Áö¤ê¤³¤â¤¦¤È¤·¤¿£É£ã£å¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÄÔ¤Î¥¸¡¼¥ó¥Ö¥é¥¹¥¿¡¼¤òÍá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¤Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤ë¡£¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¼°¥Ë¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ÇÂç¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ï¥²¥¤¥Ö¤Î¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤ÈÄÔ¤Î¥¸¡¼¥ó¥Ö¥é¥¹¥¿¡¼¤òÆ±»þ¤ËÊü¤Ä¡Ö£×£Á£Ò¡¡£Â£Ì£Á£Ó£Ô£Å£Ò¡×¤ÇÎÏ¿Ô¤¤¿¡£
¡¡£²£°£²£³Ç¯Âç²ñ¤ÎÈûº»Ìç¡Ê¸åÆ£ÍÎ±ûµª¡õ£Ù£Ï£Ó£È£É¡½£È£Á£Ó£È£É¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î£×£Ô£ÌÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¤Ï¤³¤ì¤ÇÌµÇ°¤Î½ªÀï¡££É£ã£å¤Ï¡ÖÉé¤±¤¿¥ä¥Ä¤¬²¿¸À¤Ã¤Æ¤â¸ÀÍÕ¤ÎÎÏ¤Ï¤Í¤¨¤±¤É¡¢ÄÔ¡¢¥²¥¤¥Ö¡Ä¥Æ¥á¡¼¤é¶¯¤¨¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢²¶¤é¤Ï¤è¡¢¤³¤ÎÉé¤±¤«¤é¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ê¡£¼Ú¤ê¤ÏÉ¬¤ºÊÖ¤¹¡×¤ÈµÕ½±¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢£×£Ô£Ì¤Î·è¾¡Àï¡Ê£±£´Æü¡¢·§ËÜ¡Ë¤ÏÄÔ¡õ¥²¥¤¥Ö¤È¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¡õÂç´äÎÍÊ¿¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£