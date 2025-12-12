新日本プロレス１２日の鹿児島大会で、極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のＥＶＩＬがＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ王座（現王者は矢野通＆ＹＯＨ＆マスター・ワト）への挑戦を正式表明した。

ＥＶＩＬはこの日、ドン・ファレ＆高橋裕二郎＆チェーズ・オーエンズ＆２代目ディック東郷（ＳＨＯ）と組んで、矢野＆棚橋弘至＆海野翔太＆上村優也＆村島克哉と１０人タッグで対戦。悪の連係で村島を孤立させると、２代目東郷がスポイラーズチョーカーで締め上げる。さらにファレのグラネードからＥＶＩＬがＳＣＯＲＰＩＯＮ ＤＥＡＴＨＬＯＣＫでギブアップを奪ってみせた。

さらにＥＶＩＬはＮＥＶＥＲ６人タッグのベルトを手にして村島を殴打しようとする。これは矢野に取り返されて阻止されたが、何とここでＳＡＮＡＤＡと成田蓮が乱入。背後から矢野を襲撃しストンピングの雨あられを浴びせた。

会場から大ブーイングが巻き起こる中、マイクを握ったＥＶＩＬは「うるせえんだコノヤロー！ おい矢野、残念だったな…このＮＥＶＥＲシックスメンは次の熊本で、俺とＳＡＮＡＤＡと成田でタイトルマッチ決定じゃコノヤロー！ お前らが東京ドームでタイトルマッチ？ 顔じゃねえんだよコノヤロー、分かったか、よく覚えとけ」と宣戦布告。１４日熊本大会での王座挑戦が急浮上した。

同王座は来年１月４日東京ドーム大会で、トルネードランボー形式の王座戦（参加チーム数未定）の開催が決定済み。ＥＶＩＬはウルフアロンとのＮＥＶＥＲ無差別級王座Ｖ１線を控えているだけに、ベルトを奪取した場合はダブルヘッダーとなってしまうが…。

８日広島大会でも「やらすわけねえだろ、ボケが」と発言しているように、現王者組への妨害が主な目的と見られ、トルネードランボーそのものを消滅させる可能性が出てきそうだ。