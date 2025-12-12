【ONEPIECE】おやつは「悪魔の実」に決まり！ 「ゴムゴムの実」立体グミ
「悪魔の実」が立体的なグミになって新登場！ あなたもゴムゴムの実を食べられる……！？
☆見た目も楽しい立体的な悪魔の実デザインのグミをチェック！（写真3点）＞＞＞
人気菓子シリーズ「4Dグミ」より人気作『ONEPIECE』に登場する悪魔の実「ゴムゴムの実」がやってきた！ 新商品『4Dグミ／悪魔の実』が全国のスーパーマーケット・コンビニエンスストア等のお菓子売場にて2025年12月15日（月）より順次お取り扱いがスタートする。
「4Dグミ」は、「3D＋デリシャス（＝Delicious）」で4D！ その名の通り、立体的で美味しい新感覚のグミ。これまでのシリーズでも、キャラクターを忠実に再現した立体的な見た目で大反響。SNSに写真をアップする人も多数の大人気シリーズだ。
このたび、人気TVアニメ『ONE PIECE』に登場する「悪魔の実」より、主人公のモンキー・D・ルフィが食べた「ゴムゴムの実」が4Dグミになって新登場する。
実の丸みや表面の模様、ヘタの部分まで忠実に再現。
味はグレープ味で、ふわっと軽いエアレーションな食感。見た目も味も楽しめる仕様となっている。
どこから見ても本物そっくりなグミを食べると、まるで「ゴムゴムの実」を食べたような気分になれるかも……！？
ルフィみたいなゴム人間には多分なれないけれど、美味しい悪魔の実を食べた気分だけでも味わおう！
※「4D、3D＋Delicious」は深セン市金多多食品有限公司（英名：Shenzhen Amos Sweets & Foods Co., Ltd.）の登録商標です。
（C） 尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション
