海上自衛隊は１２日、海自の護衛艦「あきづき」と、米海軍の原子力空母「ジョージ・ワシントン」、イージス駆逐艦「デューイ」が関東南方の太平洋上で８〜１１日に共同訓練を行ったと発表した。

空母「遼寧」が艦載機の発着艦を繰り返すなど太平洋で活動を活発化させる中国に対し、日米の連携を示す狙いがあるとみられる。

発表によると、訓練は、海自の戦術技量や米海軍との相互運用性の向上が目的という。３隻が陣形を組んで航行し、戦術に関する情報を共有するなどした。ジョージ・ワシントンは２００８〜１５年に米海軍横須賀基地（神奈川県横須賀市）に配備され、「ロナルド・レーガン」と交代した後、昨年１１月に再配備された。

遼寧は６日に沖縄本島・宮古島間を南進して太平洋に出た後、北大東島の北側の海域に進出。この間、発艦した戦闘機が緊急発進（スクランブル）した航空自衛隊の戦闘機にレーダー照射した。５〜８日の艦載機の発着艦は約１４０回に上った。

中国の空母は３隻目の「福建」が１１月に就役し、訓練や修理のローテーションを組みながら常時展開できる体制となった。防衛省は、中国が空母の運用能力を着実に高めているとして警戒を強めている。