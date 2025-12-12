＜美意識が高い夫…ムカッ＞ジョギングに肌のケア、泣く娘を床に放置してストレッチ？【第1話まんが】
私はミハル。夫のトモヤとの結婚生活は、半年前に娘のチエリが生まれて激変しました。チエリはとても可愛いのですが、今は育児にかなりの体力をとられます。私は育児休業中のため、文字どおり24時間体制のお世話。トモヤが協力してくれれば少しは楽なのでしょうが、トモヤはいわゆる自分磨きが大好きなんです。毎日の肌の手入れやワークアウトなどに時間をかけるので、少しでも家事や育児に割いてくれればいいのに……と思ってしまいます。
交代してほしいのに、トモヤはお風呂から何十分も出てきません。モヤモヤしていると、顔にフェイスシートを貼ったトモヤが出てきました。「この季節はしっかり肌のケアをしないと！」私はそんなことを気にする余裕なんてないのに……。
お風呂場にまでチエリの大きな泣き声が響いてきて、私は急いで泡を洗い流すとバスタオル1枚を巻いただけで飛び出しました。すると目に入ったのは、泣いているチエリを床に転がしたままストレッチをしているトモヤでした。
チエリは生まれたときから、とにかくよく泣く子。
最近は眠いのに上手に寝られないのか、夜になるとずっと泣いています。
なのにトモヤは毎日のジョギングを欠かさないし、交代してほしいと言っても自分の肌のケアを優先するのです。
しまいには「チエリが泣き止まないから」と、お風呂へ入っている私を呼びつけ、自分は日課のストレッチ……。
こっちはなにごとかと思って慌ててお風呂場を飛び出したのに！
床に転がされて泣いているチエリを目にして絶句してしまいました。日々の疲労はたまっていくばかりです。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
交代してほしいのに、トモヤはお風呂から何十分も出てきません。モヤモヤしていると、顔にフェイスシートを貼ったトモヤが出てきました。「この季節はしっかり肌のケアをしないと！」私はそんなことを気にする余裕なんてないのに……。
お風呂場にまでチエリの大きな泣き声が響いてきて、私は急いで泡を洗い流すとバスタオル1枚を巻いただけで飛び出しました。すると目に入ったのは、泣いているチエリを床に転がしたままストレッチをしているトモヤでした。
チエリは生まれたときから、とにかくよく泣く子。
最近は眠いのに上手に寝られないのか、夜になるとずっと泣いています。
なのにトモヤは毎日のジョギングを欠かさないし、交代してほしいと言っても自分の肌のケアを優先するのです。
しまいには「チエリが泣き止まないから」と、お風呂へ入っている私を呼びつけ、自分は日課のストレッチ……。
こっちはなにごとかと思って慌ててお風呂場を飛び出したのに！
床に転がされて泣いているチエリを目にして絶句してしまいました。日々の疲労はたまっていくばかりです。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子