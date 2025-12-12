新潟県見附市の小学校で一足早い卒業式が行われました。学校を離れるのは児童たちが世話をしてきたアルパカ。ともに成長した仲間との別れを惜しみ、涙を見せる児童もいました。

12月12日、見附市の葛巻小学校で行われていたのは…



【藤森麻友アナウンサー】

「少し早い卒業式です。会場には数々の思い出の写真が展示されていますが、卒業するのはアルパカです」



葛巻小学校では命の大切さなどを学んでもらおうと、毎年、長岡市の山古志アルパカ村からアルパカを受け入れ、1年生が世話をしています。



