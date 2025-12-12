ともに成長した“アルパカ”が卒業…別れを惜しみ涙見せる児童も「忘れたくない」「元気に育って」新潟・見附市
新潟県見附市の小学校で一足早い卒業式が行われました。学校を離れるのは児童たちが世話をしてきたアルパカ。ともに成長した仲間との別れを惜しみ、涙を見せる児童もいました。
12月12日、見附市の葛巻小学校で行われていたのは…
【藤森麻友アナウンサー】
「少し早い卒業式です。会場には数々の思い出の写真が展示されていますが、卒業するのはアルパカです」
葛巻小学校では命の大切さなどを学んでもらおうと、毎年、長岡市の山古志アルパカ村からアルパカを受け入れ、1年生が世話をしています。
【児童】
「すごくモフモフ、モフモフ」
卒業式ではふれあいタイムも設けられ、児童たちは約3カ月間ともに過ごした思い出を振り返り、アルパカと過ごす最後の時間を楽しんでいました。
【児童】
「かくれんぼ（が楽しかった）」
【児童】
「おやつをあげて遊んだ。楽しかった」
そして、いよいよお別れの時間です。寂しさがこみ上げ、涙を見せる児童もいました。
【児童】
「（アルパカも）寂しそうだった。忘れたくない」
【児童】
「色々なことをしなければ大きくならないということを学んだ。元気に育ってほしい」
日々の世話を通し、様々なことを学んだ児童たち。その背中に、アルパカとともに一回り成長した姿が見えました。