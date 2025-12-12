俳優の横浜流星さん（29）が11日、都内で開催された『2025 小学館DIMEトレンド大賞』の発表・贈賞式に登場。2026年に挑戦したいことを明かしました。

ビジネスからエンターテインメントまでの幅広いジャンルにわたり、その年のトレンドを映し出すような商品や作品に贈られる『小学館DIMEトレンド大賞』。横浜さんは『話題の人物賞』に選ばれました。

今回の受賞について「2019年にベストキャラクター賞をいただき、6年越しにステキな賞をいただけて、大変光栄でございます」とコメント。

また、“2025年を一言で表すと、どんな1年だったか”と聞かれた横浜さん。一言での回答が難しかったのか少し困惑した様子を見せますが、司会者から「一言じゃなくてもいいです」と言われると、「非常に濃くて駆け抜けた1年で、役者として道半ばですが、役者としての第一章が完結したような感覚。来年から新たな道に、変わらず地に足をつけて突き進んでいけたらなと思っております」と、2025年を振り返りました。

さらに、2026年については「プロデューサー業にも挑戦したい」と告白。続けて、「高校の同級生と本を出版しまして、まずそこは第一歩として、その小説を映画化させられるよう、来年何か動けたらなと思います」と話し、「自分の頭の中に“世に残したいもの”がたくさんあるので、それを届けられるよう精進します」と、意気込みました。