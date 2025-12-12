幸・魂・学…街の人に聞いた“今年の漢字”！『転』を選んだ人は「転勤に転倒…来年は福に転じるぐらい良い行いを」新潟
一年の世相を表す今年の漢字が12月12日、発表されました。米の価格高騰や相次ぐクマの出没、また女性初の首相誕生など様々な出来事があった2025年。街の人はどんな漢字で今年を表すのでしょうか。
12日、京都の清水寺で発表された今年の漢字。約19万件の応募の中から選ばれたのは『熊』の文字です。
今年、全国でクマの被害が相次いだことなどが理由に挙げられています。
【吉田優アナウンサー】
「今年も様々な出来事がありましたが、街の人たちはこの一年をどんな漢字一字で表すのでしょうか？」
「トランプ大統領が色々暴れた。アメリカの米と、それから日本は米騒動があった。それで今年の漢字は『米』かな」
こう話す女性ですが、自身の一年を表す漢字に選んだのは『幸』でした。
【街の人】
「（Q.なぜ？）だって90歳にもなって幸せだから。来られなかった孫もいたが、10人ぐらいで月岡温泉に行った。幸せ」
一方、音楽好きの男性が書いたのは『魂』の一字。
【街の人】
「ライブが好き。ライブハウスに行って盛り上げるのが好き。それでガッと盛り上がると情熱みたいなのがわき上がって、それで魂が揺さぶられる」
韓国語を勉強していると言う学生2人はそれぞれ『学』と『楽』という漢字に。
【街の人】
「（Q.学んだ先で目指すのは？）韓国の大学に編入すること」
【街の人】
「今年、栃木から新潟に来て、色んな人と出会って、新しい環境で楽しく生活することができたので『楽』にした」
同じく、今年新潟に移り住んだというこちらの男性は『転』を選びました。
【街の人】
「転勤をしたのが一番。あと、大きい転倒をたくさんした。すごく今年はケガが多い一年だった」
来年の目標を聞くと…
【街の人】
「福に“転”じるぐらいの良い行いをして、控えめに過ごせたらと思う」
果たして来年はどんな漢字が選ばれる年になるのでしょうか