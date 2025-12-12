一年の世相を表す今年の漢字が12月12日、発表されました。米の価格高騰や相次ぐクマの出没、また女性初の首相誕生など様々な出来事があった2025年。街の人はどんな漢字で今年を表すのでしょうか。



12日、京都の清水寺で発表された今年の漢字。約19万件の応募の中から選ばれたのは『熊』の文字です。



今年、全国でクマの被害が相次いだことなどが理由に挙げられています。



【吉田優アナウンサー】

「今年も様々な出来事がありましたが、街の人たちはこの一年をどんな漢字一字で表すのでしょうか？」





【街の人】「トランプ大統領が色々暴れた。アメリカの米と、それから日本は米騒動があった。それで今年の漢字は『米』かな」こう話す女性ですが、自身の一年を表す漢字に選んだのは『幸』でした。【街の人】「（Q.なぜ？）だって90歳にもなって幸せだから。来られなかった孫もいたが、10人ぐらいで月岡温泉に行った。幸せ」一方、音楽好きの男性が書いたのは『魂』の一字。【街の人】「ライブが好き。ライブハウスに行って盛り上げるのが好き。それでガッと盛り上がると情熱みたいなのがわき上がって、それで魂が揺さぶられる」韓国語を勉強していると言う学生2人はそれぞれ『学』と『楽』という漢字に。【街の人】「（Q.学んだ先で目指すのは？）韓国の大学に編入すること」【街の人】「今年、栃木から新潟に来て、色んな人と出会って、新しい環境で楽しく生活することができたので『楽』にした」同じく、今年新潟に移り住んだというこちらの男性は『転』を選びました。【街の人】「転勤をしたのが一番。あと、大きい転倒をたくさんした。すごく今年はケガが多い一年だった」来年の目標を聞くと…【街の人】「福に“転”じるぐらいの良い行いをして、控えめに過ごせたらと思う」果たして来年はどんな漢字が選ばれる年になるのでしょうか