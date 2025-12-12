ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55）。毎月2週目は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃〜）をオンエア。12月8日（月）の放送では、生徒（リスナー）の皆さんから届いたNiziU先生の祝・デビュー5周年に向けたメッセージに応えていきました。

（左から）MAKO、RIKU、MAYA

RIKU：生徒のみんな、こんばんは！ 今夜はRIKUと！MAKO：MAKOと！MAYA：MAYAの3人で授業を届けていきます！RIKU：ということで、早速書き込みが届いているということで、読んでいきたいと思います！＜リスナーからのメッセージ 宮崎県 15歳 女の子 こののっこさん＞NiziU先生、デビュー5周年おめでとうございます！ どんなに落ち込んだときでも、NiziU先生の曲を聴けば元気が出るし、いつも救われています。NiziU先生の笑顔が大好きです。これからもずっと応援し続けます！全員：ありがとうございます〜！RIKU：私たちも12月2日に5周年を迎えました！ ということで、皆様、本当に長く応援していただきありがとうございます！MAKO：まだ信じられない気持ちもあるんやけど、気持ちも大人になった感じがする。MAYA：次が6年目ってなるのが怖くて…6年って、小学1年生が6年生になるってことでしょ？RIKU：小学校6年間って結構長い。MAYA：しかもみんな10代で始まって、みんな20代になって。MAKO：ちょっと怖いんやけど！MAYA：NiziU（20）なのに「30(歳)です！」はちょっと（笑）。RIKU：NiziUのRIKUです！ 30歳です……。全員：いや〜！MAKO：だから、そのときはもうNiziUじゃなくて「SanziU」っていうグループ名に変えるの！RIKU：絶対Parkさん怒るって（笑）。「ショックデス……」って。これからもピチピチに頑張っていけたらなと思います！ 今日は、そんな私たちの5周年をお祝いしてくれている書き込みがたくさん届いているので、時間の限り紹介していきたいと思います！ じゃあ、MAKOちゃん、紹介お願いします。＜リスナーからのメッセージ 兵庫県 19歳 男の子 てつやさん＞NiziU先生、5周年おめでとうございます。YouTubeでの「NiziU 5th Anniversary Awards」、嬉しすぎるサプライズ！ アワード形式で、この5年間での色々な賞の表彰がありましたが、特に印象に残っている賞や、このアワードとは別で、この5年で自分自身にあげたい賞はありますか？RIKU：なるほど。確かに結構みんなが各々ちゃんともらえていて、ほんまによかった（笑）。何も受賞できんかったらどうしようと思ってちょっと怖かったんやけど。MAKO：ちゃんと1人1個は取れたしね。RIKU：なんかある？ この5年間やしな。MAYA：私は「お菓子食べなくなったで賞」。RIKU：ホンマか!?MAYA：昔は、9割お菓子やったのが、今は4割お菓子！RIKU：いやいや、それはあかんちゃう？MAYA：6割ご飯！RIKU：ホンマかな？ 楽屋にいるとき、結構食べているイメージあるやんな？しかも、この間違うところで「お菓子食べなくなったんです！」って言ってたけど、楽屋に帰った瞬間に「やっぱあかんわ！」って食べてたやん！ びっくりするわ！MAYA：やめられないな〜！ やっぱ。RIKU：MAKOちゃんは何かある？MAKO：強いていうなら「日記とto doリスト頑張ったで賞」！ 昨日見たら130冊目やった！RIKU：それは20何年間？MAKO：これは、中学3年生のちょっと前ぐらいから始めたやつ。だから、逆にいつ辞めようかなと。MAYA：辞めどきはないよね？MAKO：だから、どうしようと思って、それを今考えていた（笑）。RIKU：30歳で辞めたら？（笑）。MAKO：そうね、ありかも！ RIKUは？RIKU：私マジで今考えててんけど、ずっとほんまになくて。MAKO：RIKUは「たくさんツッコんだで賞」。RIKU：そんな賞くれるの？ 嬉しい（笑）。MAKO：だって何回ツッコんできた？RIKU：カメラ回っているときでも、回ってへんときでも、全力でツッコんだ。笑ってくれるメンバーもいたし。MAKO：これは絶対にあげたい！RIKU：ほんまに嬉しいわ（笑）。MAYA：ここ2,3年で急速（に伸びた）！RIKU：カメラの前でも緊張しいひんくなってきたから、余計ツッコミ精度が上がってきたのかも。嬉しい！ やったー！RIKU：ということで、そんな感じの賞でございます。



----------------------------------------------------

この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7113

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------



＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/lock/ 番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624