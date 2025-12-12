炊飯器でチャーハンが作れる？南極で30人分の料理を作り続けた調理隊員・渡貫淳子さんのエコレシピを紹介

日本とはまるで違う、南極での調理経験

今回ご紹介するのは『私たちの暮らしに生かせる 南極レシピ』という書籍です。著者は渡貫淳子さん。南極地域観測隊の調理隊員として、30人分の料理を約1年間にわたり作り続けた方です。

渡貫さんは調理隊員になる前から調理の仕事に就いていたそうですが、食材の追加調達はなし、ごみを一切捨てられないなど、日本とはまるで違う環境で価値観が180度変わる経験をしたといいます。

本書は、そんな南極での経験で渡貫さんが編み出した「無駄なくごみを出さない」「買い物に行かずに食材を繰り回す」ための工夫やアイディアの詰まったレシピを一冊にまとめた本です。

30人分の料理を効率よく作るための工夫も満載で、忙しくても簡単に作れる家庭料理のレシピ集としても役立ちます。

南極での調理ってどんなもの？一部を紹介

本書の冒頭では、南極での食事づくりがどのような環境や条件のもと行われていたかが紹介されています。ここでは、本書から一部をご紹介します。

食材は最初にすべて調達、追加なし

南極地域観測隊は、南極基地で約1年間活動します。その期間に必要な食料は、出発時に一度にすべての食材を手配します。そのため日持ちの悪い生鮮食品はほぼなし。冷凍できる食品か常温で保存できる食品、日持ちする野菜のみを使います。

ごみは捨てずに持ち帰る

南極では、ごみを一切捨てられません。すべてのごみは適切に処理され、軽量化して日本に持ち帰ります。そのため、なるべくごみを出さないよう調理し、鍋の中に残ったものはリメイクして食べきるよう工夫されていました。

このごみを出さない工夫や知恵は、フードロス削減が叫ばれる日本でも大いに役立つことでしょう。また、災害などの非常時の食事にも活用できそうです。

フライパンを振らずに作れるお手軽チャーハンのレシピ

今回は本書から、炊飯器で作る「炊き込みチャーハン」のレシピをご紹介します。南極でも定番ランチメニューだったというチャーハンですが、30人分のチャーハンを作るのは時間と労力がかかります。

そこで渡貫さんが編み出したのが、炊飯器で炊き込んで作るワザ。重いフライパンを振らなくてもおいしいチャーハンが作れるので、普段の食事作りにも取り入れやすい方法です。

炊飯器でできる炊き込みチャーハン





材料(2人分)

米…1合



ザーサイ(味付き)…大さじ2



長ねぎ…5cm



なると…1/3本



ちりめんじゃこ…大さじ2



卵…1個



ごま油…小さじ1



作り方

1. ザーサイと長ねぎは粗みじん切り、なるとは薄い輪切りにする。



2. 炊飯器に洗った米と規定量の水、卵以外の材料を入れて炊飯する。





3. 炊き上がったら端のほうに溶き卵を加えていったんふたを閉め、余熱で卵に火を通す。





4.卵がかたまったらしゃもじで混ぜる。







炊飯器で炊き込むやり方でも、ふわふわの卵がきちんとチャーハンに入れられるのが大きなポイントです。

また、具材には「なると」を使います。ラーメンなどのトッピングに使われるのが一般的ですが、チャーハンに入れてもとてもおいしいんですよ。こちらもぜひ真似してみてください。

ムダが防げる知恵がたくさんの一冊

本書は今回ご紹介したチャーハンのほかにも、カレーやハンバーグなど日本でもおなじみの料理を、南極の台所事情に合わせてアレンジしたレシピが掲載されています。

そのほとんどが日本の家庭のキッチンでも作れる上に、調理やエネルギー、材料に無駄がないように工夫されているので、いつもの調理に応用が可能。私たちのキッチンで知らず知らず発生しているムダが防げることでしょう。

あまり知られていない南極での調理の仕事に興味がある方や、エコなレシピに興味がある方は、ぜひ一度本書をお手に取ってみてください。

