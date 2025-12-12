歌手の今井美樹さんが、約8年ぶりにオリジナル・アルバムを発売することが発表され、アルバムのジャケット写真と新たなアーティスト写真が公開されました。

2026年に歌手デビュー40周年を迎える今井さん。通算21枚目となるオリジナル・アルバム『smile』（2026年2月11日発売）には、『青空とオスカー・ピーターソン』など10曲が収録される予定です。

アルバムのトータルプロデュースは、今井さんと夫の布袋寅泰さんが担当。さらに今回、さだまさしさん（73）が、今井さんに初めて楽曲を提供することが決定しています。

初回限定盤Aには、2023年に開催された全国12公演のホールツアー『今井美樹 CONCERT TOUR 2023 “Our Songs!!”』から、TACHIKAWA STAGE GARDENで開催されたライブ映像を全曲収録。さらに、初回限定盤Bには、2024年に開催された全国22公演のホールツアー『今井美樹 CONCERT TOUR 2024 “Our Songs!!”』から、Bunkamuraオーチャードホールで開催されたライブ映像が全曲収録されています。