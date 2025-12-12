大手芸能プロダクション・アソビシステムによるアイドルプロジェクト「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．」の合同ライブ「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ． ＳＥＳＳＩＯＮ ｖｏｌ．１７」が１２日、Ｋアリーナ横浜で開催され、９人組・ＭＯＲＥ ＳＴＡＲがデビューした。

ＭＯＲＥ ＳＴＡＲはＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲら先輩４グループとともに約２００００人の観客を魅了。存在感を発揮した。躍進が続く先輩達の背中を追いかける中、山本るしあは「私たちも負けられない」と覚悟を示しつつ、大勢の観客を前に思わず涙。万感の思いでのデビューを飾った。

ＮＨＫ紅白歌合戦出場決定や「日本レコード大賞」でも実績を残すなど快進撃が続くプロジェクトの超新星が満を持してデビューした。

萩田そらは待ちわびたデビューに「『やっと言えたな』っていうのが一番大きな気持ち」と感慨。山本は「すてきな会場とすてきな先輩達にデビューさせていただけることに幸せさを感じている」としつつ「私たちも負けられないと思っているので、もっともっと成長していきたい」と覚悟を示した。

ステージでは、デビュー曲「もっと、キラッと」と１３日配信の新曲「ハグ！」を披露。平均年齢１７・８歳の初々しさもありながら、堂々たるパフォーマンスで存在感を示した。

その後、ＦＲＵＩＴＳ−の真中まながＭＣとして登場し「どうだった！？」と観客に呼びかけつつ「皆めちゃめちゃ輝いてた！！」と、後輩の初ステージを感慨深げに語り、思わず感涙した。

研修生時代はステージに上がっても観客のペンライトが全て同じ色だったが、グループとしてデビューし、山本自身は「赤色」担当の役割を与えられた。真中から話を振られた山本は「自分の色のペンライトも輝いていて、とってもうれしいです。これからここにいる全員をとりこにして帰ります」と意気込んだ。

全員がカワラボ研修生として研さんを積み、過酷なオーディションを乗り越え、スタート地点にたどり着いた。活躍を続ける先輩の背中を見続けてきた上で、森田あみは「最終的な目標は日本を代表する国民的アイドルグループ」と宣言。遠藤まりんは歌番組や全国ツアーを行うことに加え「レコード大賞新人賞を取ることを目標としてます」と野望を掲げた。

そんな後輩の姿にカワラボの長女グループ・ＦＲＵＩＴ−の鎮西寿々歌は今年、結成当初から目標に掲げていた紅白出場を決めたことを踏まえて「当初からこんなことも言っていいのかなって大きいこともすごく言葉にするようにしていた。声を大きくしていくことはすごく大事」と強調。

「言うことによって世界中の皆さんが応援してくれる」とし「今、目標を聞いて（それが）できてるし、頼もしいなと思いました」とアドバイスを送った。

次女グループのＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥの桐原美月は「この世界って努力が必ず報われるわけでもなくて。頑張り続けても結果が出なくてつらいなって思うこともあるかもしれないけど、いつか世界で見つけていただいたときに今までの挫折とか経験が生きてくる」とエール。「これだけ頑張ってきたんだから絶対大丈夫って自分の自信につながると思うので継続することで結果が見えてくるのかなと思う」と激励した。

そのほかＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹ、ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴも出演し、総勢５グループ全２６曲で魅了した。