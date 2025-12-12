うちの子の方が優秀だったのに…！ 見下していたママ友に黒い気持ちが止まらない
無意識に見下してた親子が、自分たちより上だった…?!
誰もが経験する、他人との比較。特に子育て世代にとって、ママ友、子ども同士の比較は、自分の「自己肯定感」と向き合うことになることも…。
主人公・美知（みち）。彼女にとっては優秀な娘が自慢。その優越感を満たすため、ママ友・莉子を無意識に見下しマウントを取り続けています。しかし、物語は美知にとって残酷な方向へ転がっていきます…。
ママ友の息子が学年トップなんて聞いてない…！
見下していたはずのママ友・莉子は社会で活躍、彼女の息子も学年トップの天才だなんて…。美知の「優越感」は脆くも崩壊。さらにゾッとするのは、マウント行為のエネルギー源が、他でもない夫からの嫌味とプレッシャーだった、という事実です。外でマウントを取ることでしか、彼女は自分を保てなかったのです。
自己肯定感が低くなり、つい他人と自分を比べてしまうのは誰にでも経験があることではないでしょうか？
追い詰められた美知はどうなるのか？
娘との、夫との、ママ友との関係は？
美知の行末を、本編で確かめてみてください！
漫画「ママ友マウントの大誤算 」
(ウーマンエキサイト編集部)