日経225先物：12日22時＝170円安、5万590円
12日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比170円安の5万590円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万836.55円に対しては246.55円安。出来高は4556枚となっている。
TOPIX先物期近は3414ポイントと前日比6.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.83ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50590 -170 4556
日経225mini 50580 -180 66749
TOPIX先物 3414 -6.5 5391
JPX日経400先物 30885 -65 718
グロース指数先物 645 +1 495
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
