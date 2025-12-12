　12日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比170円安の5万590円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万836.55円に対しては246.55円安。出来高は4556枚となっている。

　TOPIX先物期近は3414ポイントと前日比6.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.83ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50590　　　　　-170　　　　4556
日経225mini 　　　　　　 50580　　　　　-180　　　 66749
TOPIX先物 　　　　　　　　3414　　　　　-6.5　　　　5391
JPX日経400先物　　　　　 30885　　　　　 -65　　　　 718
グロース指数先物　　　　　 645　　　　　　+1　　　　 495
東証REIT指数先物　　売買不成立

