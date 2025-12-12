年に数回レベルの非常に強い寒気が上空に流れ込んでいる影響で、北海道内は厳しい寒さに加えて日本海側を中心に雪や風が強まりました。



１２月１１日から断続的に雪が降り続いている北広島市から中継です。



北広島市の国道３６号沿いからお伝えいたします。



この時間も横殴りに雪が降っている北広島です。



午後４時台も同じ場所からお伝えいたしましたが、その際にははっきりと道ができていたんですが、わずか２時間でその道が分かりづらくなり、そして２時間でこれだけの量の雪がまた一気に降りました。





この後も雪かきに大変苦労されることが考えられます。通行量ですが、午後４時台と比べまして２倍ほどに増えている感覚です。

帰宅ラッシュということもあるんですが、後ろに見えます高速道路の情報、新千歳空港インターから札幌南インターの間、上下線が吹雪のため通行止めとなっています。



そのため、この道を使いますから、通行量が増えているというのも考えられます。



まだ渋滞は起きていませんが、この後さらに増え、渋滞が起きることも考えられますね。



そして皆さんゆっくりと走っていることも分かります。



きょうだけではありません、週末・日曜・月曜と天気が悪化、警報級の風というのも予想されています。



最新の気象情報に加えまして、交通情報を確認するようにしてください。