¡¡¡Ö¥Þ¥Ä¥¤ËÀ¡×¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç°ìºâ»º¤òÃÛ¤¡¢¸½ºß¤ÏNY¤ÇÄ¶¥»¥ì¥ÖÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¾µï°ìÂå¤¬Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¡£ºÇ½é¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ëÁ°¡¹É×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·MC¤ÎMEGUMI¤é¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾¾µï°ìÂå¤ÈÁ°¡¹É×¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#15¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£¥²¥¹¥È¤Ï¿¹Àô¡£
¡¡º£²óÌ©Ãå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìó4Ç¯Á°¤ËNY¡¦¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤ËÅÅ·â°Ü½»¤·ÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó³¦¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¾¾µï°ìÂå¡Ê68¡Ë¡£¾¾µï¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÌó£·Ç¯¤Ö¤ê¤À¡£
¡¡¾¾µï¤¬½»¤à¤Î¤Ï¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤«¤éÊâ¤¤¤Æ¤¹¤°¤ÎÄ¶¹âµé¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡ÖWest 57th Street¡×¤Î°ì³Ñ¡¢Ä¶¥Ó¥ê¥ª¥Í¥¢¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡ÖONE57¡×¡£¾¾µï¤Ï¤³¤³¤ÇÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëÄ¶¥»¥ì¥ÖÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5ºÐ¤Ç¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤·¡¢27ºÐ¤«¤é»ñ»º±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤¿¾¾µï¡£¡ÖºÇ½é¤ÏÉÔÆ°»º¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ö¥ë¤Î¾¯¤·Á°¡¢4¸®¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ó¤È¾¾µï¤ÏÅö½é¤«¤éÊª·ï¤òÅ¾Çä¤¹¤ëµ¤Ëþ¡¹¡£¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¤¬Íè¤ë¡×¤È¤¤¤¦Í½´¶ÄÌ¤ê¤Ë¹âÃÍ¤ÇÊª·ï¤òÅ¾Çä¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍø±×¤òÀ¸¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾µï¤ÏÉÔÆ°»ºÇäµÑ¤ÎÍø±×¡¢¤½¤·¤Æ¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¡Ê»ÈÍÑÎÁ¡Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÍø±×¤ò¸µ¼ê¤Ë³ô¼°Åê»ñ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ï¸µ¡¹É×¤Ç¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥ó¥º¡×¤ÎÁÏÀß¼Ô¤«¤é³Ø¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¾¾µï¤ÈÁ°¡¹É×¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤Åö»þ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤ÈMEGUMI¤é¤Ï¡Ö¤¨¡¼¡ª¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
¡¡Á°¡¹É×¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥ó¥º¤ÎÌ¾Á°¤òÇä¤Ã¤Æ»þ·×¤äÊ¸Ë¼¶ñ¤ò³«È¯¡£¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¤òÆÀ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÆüËÜ¤ÇÀè¶î¤±¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¡Ö»ä¤Ï¤½¤Ð¤Ç¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¡£ÎÉ¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¾¾µï¤â¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¥Þ¥Ä¥¤ËÀ¡×¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£