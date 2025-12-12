¾¾»³Àé½Õ¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é²Î¤¤Â³¤±¤¿¤¤¡×À¸³¶¸½ÌòÀë¸À¡¡·ÚÌ¯¥È¡¼¥¯¤Ç¹â»ÔÁíÍý¤Ë¥Á¥¯¥ê¤â¡Ö¤¢¤Î¾Ð´é¤Ï¡Ä¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¾¾»³Àé½Õ¡Ê69¡Ë¤¬12Æü¡¢Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡¦¥Û¡¼¥ëA¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÅìµþ¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¥Ð¥é¡¼¥É¤È·ÚÌ¯¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢Ìó5000¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖI¡¡LOVE¡¡YOU¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¡Ö¶ä¤Î±«¡×¡Ö»ä¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¡×¤Ê¤É¤·¤Ã¤È¤ê¤È²Î¾§¡£Åìµþ¤Ï¡¢4Ç¯Á°¤Ë¤¬¤ó¤Ç»àµî¤·¤¿Äï¡¦ÌÀ¿Í¤µ¤ó¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï²¶¤È°ã¤Ã¤ÆÅìµþ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Âç³Ø¤ò½Ð¤Æ¤º¤Ã¤ÈÅìµþ¤Ç½»¤ó¤Ç¤¿¤ó¤À¡£²¶¤¬Åìµþ¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤ä¤ë¤È¤¤Ë³Ú²°¤ËÍè¤Æ¡È·»¤Á¤ã¤ó¡¢Ä´»Ò¤Ï¤É¤¦¡É¤Ã¤Æ¡×¤È»×¤¤¤òÃÚ¤»¡Ö¤½¤ì¤¬Íè¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢4Ç¯¤â¤¿¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤µ¤ß¤·¤¤¡×¤ÈÈá¤·¤ß¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢À¯¼£¤ÎÏÃÂê¤Ë¤â¥Á¥¯¥ê¡£¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤Î¾Ð´é¤Ë¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤Î¿Í¤¢¤ó¤Ê¤Ë¾Ð¤¦¤ó¤À¡©¤½¤ÎÁ°¤ÎÀÐÇË¤µ¤ó¤Ï¾Ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¡£¾Ð¤¨¤Ð°Î¤¤¤Ã¤Æ¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤¿¤Þ¤é¤ó¤Ê¡Á¡×¤ÈÆÇ¤Å¤¤¤¿¡£
¡¡16Æü¤Ë¡¢¸Å´õ¤ò·Þ¤¨¤ë¾¾»³¡£¡ÖÊÆ¼÷¤Ë¤Ê¤í¤¦¤¬¡¢90¤Ë¤Ê¤í¤¦¤¬¡¢100¤Ë¤Ê¤í¤¦¤¬¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é²Î¤ò²Î¤¤Â³¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¡Ö¤â¤¦È±¤ÎÌÓ¤¬¤³¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤È¤Ï»õ¤¬È´¤±¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¤À¤±¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¥¤¥ó¥Ý¥Æ¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¤â¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¥½¥ó¥°¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¡È¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤À¤Ê¡É¡£ÉÏË³°é¤Á¤Ê¡¢³ØÎò¤Î¤Ê¤¤²¶¤¬¼«Ê¬¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤ó¤Ç²Î¤¨¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¥½¥ó¥°¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¼êÇï»Ò¤¬µ¯¤¤ëÃæ¡ÖÄ¹¤¤Ìë¡×¡Öº£Æü¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¶Ê¤òÈäÏª¡£ºÇ¸å¤ËÌ¾¶Ê¡ÖÂç¶õ¤ÈÂçÃÏ¤ÎÃæ¤Ç¡×¤ò´ÑµÒ¤ÈÂç¹ç¾§¤·¡¢Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¥À¥Ö¥ë¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ø¡£Âç´¿À¼¤ÎÃæÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡ÖµîÇ¯¡¢¿´Â¡¤Î¼ê½Ñ¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À²Î¤¨¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¡¢¡ÖÀã²½¾Ñ¡×¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£