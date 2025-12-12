NYの超高層レジデンスでセレブ生活を送る松居一代が「68年間で一番ビックリした」というトランプ大統領家との運命的な関わりを明かした。

【映像】松居一代とトランプ大統領の娘の2ショット

12月12日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#15が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは森泉。

今回密着したのは、約4年前にNY・マンハッタンに電撃移住し日本のテレビ界から姿を消した松居一代（68）。松居のテレビ出演はなんと約７年ぶりだ。

松居が住むのはセントラル・パークから歩いてすぐの超高級レジデンス「West 57th Street」の一角、超ビリオネアレジデンス「ONE57」。莫大な財産を築いた松居は、NYの一等地で超セレブ生活を送っている。

最近、松居は「トップシークレットですよ」「内緒の話。68年生きて一番ビックリしたの」というほど驚きの出来事があったそう。

ある日、松居の隣の家に引っ越してきたのは、なんとトランプ大統領の二女ティファニー・トランプさん一家。松居は「お孫ちゃんトランプ大統領にそっくり！ものすごく可愛い男の子」と目を細めた。

松居は「すごく良いお嬢さん！もちろんお写真も撮らせていただいた」と二女との2ショットを披露。そのお礼におにぎりと煮物を差し入れるなど交流し、「みなさんとすごく仲良くなった」と笑顔を見せた。

警護に当たる特別部隊からは「あなたには感謝しています」と特別なコインをもらったそう。ティファニーさんはすでに引っ越して行ったが、今もメールでの交流が続いているという。