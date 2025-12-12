弁護士資格も持つ日系才媛の妻・メアリーさんと連名でSNS更新

今季途中までドジャースに在籍し、現在はエンゼルスからFAとなっているクリス・テイラー外野手が11日（日本時間12日）、第2子の誕生を発表した。愛らしいベイビーにはドジャースナインの奥様たちの他、地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のレポーターを務めるキリステン・ワトソンさんも「いいね」して祝福している。

まさに初々しい姿だ。テイラーは弁護士資格も持つ日系才媛の妻・メアリーさんとの連名でインスタグラムを更新。ベビー服に身を包み、ふかふかのベッドですやすや眠っている赤ちゃんの姿を公開した。「Koa James Taylor」と名前を付けたようで、12月1日（同2日）に生まれたと報告している。

この投稿には祝福のコメントが殺到した。ウィル・スミス捕手の妻、カーラさんは「まさに完璧 大好き!!!」と反応すれば、元ドジャースのオースティン・バーンズ捕手のニコル夫人も「可愛い小さな天使」とコメント。他にもファンから「何て可愛いの」「最高の家族」「あまりにキュート」と微笑ましい声が寄せられた。

34歳のテイラーは2016年途中からドジャースに加わり、一発長打に加えて様々な守備を守る汎用性で貢献。しかし近年は成績が下降し、今季は28試合で打率.200、0本塁打。4年6000万ドル（約85億5200万円）が満了する前に5月中旬にリリースされていた。その後はエンゼルスに移るも、30試合で打率.179、2本塁打と振るわなかった。（Full-Count編集部）