人気キャバ嬢きほらが美肌の秘訣公開 冬の乾燥にはナイトラッピングマスク…次にバズるスキンケア用品を予想【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2025/12/12】ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のきほ、あすか、麻央、らな、みらい、ゆめのが美しい肌を保つための秘訣についてトークを展開した。
【写真】人気キャバ嬢が注目するスキンケア用品
きほ：美肌を保つために「これだけは絶対に欠かせない」というスキンケア用品はある？
らな：温泉水を飲んでます。
きほ：私も飲んでる！
ゆめの：IPSAのクネッとした容器に入っている透明な化粧水が乾燥肌にも脂性肌にも良いです！
きほ：LINEギフトでよくもらう！
ゆめの：LINEギフトにありますよね！おすすめです。
あすか：私はスキンケア用品を全部REVIに変えました。
きほ：あー！私も知ってる！あれ良い？
あすか：めっちゃ良いです！使ってますか？
きほ：使ってないけど、気になってる！
あすか：有名ですよね！めっちゃ肌荒れがひどかったんですけど、結構良くなりました。
麻央：私はDIORのSNOWっていう白くなる美容液がお気に入りです。
きほ：肌白いもんね！
麻央：ありがとうございます！みらいちゃんは？
みらい：針が入ったものを使っています。
きほ：痛いやつ？リードルショットみたいな？
みらい：そうです！
きほ：どんな効果があるの？
みらい：ニキビに効きます。肌荒れしていたんですけど、今はだいぶ落ち着いています。
きほ：私は最近出た資生堂のHAKUっていう化粧水を使ってる。結構トロトロしていて保湿力が高いから、これからの季節に向けて変えたの。
きほ：周りで流行っている、次にバズりそうなスキンケア用品はある？引き続き韓国でバズったものを皆真似すると思うから、次も韓国のものが流行りそうだよね！今はmedicubeがバズってるけど、次は何だろう？
らな：アゼライン酸とかですかね？Anuaのアゼライン酸が入っている赤の美容液がニキビ跡などに良いです！
みらい：エクソソームも良いです。
きほ：幹細胞のやつだよね！
みらい：medicubeのナイトラッピングマスクもこれからの乾燥対策におすすめです！乾かしてそのまま寝られます。
ゆめの：浸透して溶けるやつもあるよね！
彼女たちが紹介したスキンケア用品は、読者にとってすぐに試したくなるものばかりであり、特に乾燥が気になるこれからの季節に合わせた資生堂HAKUの化粧水や、次に流行ると予想されるアゼライン酸、エクソソームといった先取り情報は参考になるだろう。きほさんを始めとするキャストたちの日々の努力と美意識の高さが、彼女たちの人気と美しさを支えており、その意識の高さは憧れの的となっている。（modelpress編集部）
