可愛いのみーーっけ♡【シャトレーゼ】プチギフトにもおすすめ！「期間限定おやつ」

今だけ味わえる【シャトレーゼ】の「期間限定おやつ」を、身近な方へ贈りませんか？ 詰め合わせ系の商品が色々とラインナップしており、パッケージも可愛いデザインでおすすめです。1年の感謝を込めたプレゼントにも良いかも。今回はクリスマス風のビジュアルに心躍る、期間限定の新作商品をお届けします。

とろける味わいが楽しめそうな「Xmasしっとり生チョコサブレ 6枚入」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「子どもへのプチギフトとしてもオススメ♡」と推している、期間限定の新作商品。赤と緑のクリスマスカラーが映えるパッケージが可愛い、サブレの詰め合わせです。2種類の味が入っていて、サブレには生チョコを合わせた贅沢な仕上がり。とろけるような味わいがやみつきになるかも。

窓から中が見える仕様に！「Xmasサンタハウスチョコレート」

温かみのあるタッチでサンタが描かれた、キュートなパッケージ。こちらも期間限定で登場している新作で、今だけ味わえるレア感が贈り物にもぴったりです。公式サイトによれば「クランチチョコ」「サブレ・オ・ショコラ」の詰め合わせとのこと。箱に描かれた窓からは中が見える、遊び心の効いた仕様。ツリーの横に飾るだけでも可愛いかも。

大人が楽しむティータイムに「Xmasショコラアソート」

クリスマスらしい賑やかな絵柄が映える可愛いパッケージの新作。公式サイトによると「サブレ・オ・ショコラ」「パイショコラ」を詰め合わせた期間限定品です。特にパイショコラは「コーヒー」味もあり、大人が楽しむティータイムのお供にぴったりかも。こっくりと深みのある色合いに、濃厚感も期待できそうです。

専用のフランスパンで作られた「ティータイムブレッド Xmasチョコラスク7袋詰合せ」

クリスマスリースを彷彿とさせる、美しい花が映える可愛いパッケージ。期間限定の新作として登場したチョコラスクの詰め合わせです。公式サイトによると「Xmasチョコラスク」「Xmasホワイトチョコラスク」の2種類が楽しめるらしく、飽きずに食べ切れそう。「ラスク専用フランスパン」が使われた本格派でギフトにもぴったり。香ばしい風味がお口いっぱいに広がるかも。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino