¾¾»³Àé½Õ¡¢¸ø±éÃæ¤ËÃÏ¿Ì¤âÊ¿ÀÅÊÝ¤Ä¡Ö¤¢¤¿¤Õ¤¿¤·¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¤éÍî¤ÁÃå¤¯¤Ù¡×¡¡°ñ¾ë¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ£´¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸
¡¡²Î¼ê¤Î¾¾»³Àé½Õ¤¬£±£²Æü¡¢Åìµþ¡¦Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼Åìµþ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¸ø±éÃæ¤Ë¤Ï°ñ¾ë¸©¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëºÇÂç¿ÌÅÙ£´¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¤¢¤ëÅìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤Ç¤â¿ÌÅÙ£²¤ò·×Â¬¡£°ì»þ¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¬Áö¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÍÉ¤ì¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÃæÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¿Ì¤Ï¶Ê´Ö¤Î£Í£ÃÃæ¤ËÈ¯À¸¡£¾¾»³¤ÏÍÉ¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È¡Ö¤¢¤¿¤Õ¤¿¤·¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¤éÍî¤ÁÃå¤¯¤Ù¡×¤È²º¤ä¤«¤ÊÀ¼¤Ç¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¹¬¤¤¤Ë¤âÂç¤¤ÊÍÉ¤ì¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ôÉÃ´ÖÂ³¤¤¤¿²£ÍÉ¤ì¤Ë¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÃÏ¿Ì¤À¤Ã¤¿¤ï¤Ê¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡¢ÃÏ¿Ì¤Ï¶²¤í¤·¤¤¡£¼óÅÔÄ¾²¼·¿ÃÏ¿Ì¤â¤¤¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Î´Ö¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÈÀÄ¿¹¤Ç¤âÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ»¥ËÚ¤Ç¿ÌÅÙ£´¡£ÆüËÜ¤È¤¤¤¦¹ñ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Æ¤ë¹ñ¤À¤«¤é¡ÊÃÏ¿Ì¤¬Íè¤ë¡Ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç³Ú¤·¤¯À¸¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¤½¤³¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤ÏËþ°÷¤È¤Ê¤ëÌó£µ£°£°£°¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¾¾»³¤Ï¡ÖÂç¶õ¤ÈÂçÃÏ¤ÎÃæ¤Ç¡×¤Ê¤É¤ò²Î¾§¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤ÊÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¡¢´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£