動きに合わせてゆらゆらと揺れる！明星企画「赤べこスプライトポーチ」

観光物産土産卸を行う明星企画より、福島の伝統民芸「赤べこ」をモチーフにした新商品「赤べこスプライトポーチ」が登場。福島県内の観光施設やサービスエリアなどで順次販売されます。

郷土玩具として愛される赤べこが、キラキラと揺れるポップなデザイン雑貨になりました。

明星企画「赤べこスプライトポーチ」

発売日：2025年12月20日(土)

価格：600円(税別)

販売場所：福島県内観光施設、サービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設等

サイズ：8.8 × 2.3 × 1.5cm

福島の郷土玩具であり、“無病息災”の縁起物としても親しまれている「赤べこ」をデザインしたミニポーチ。

観光客はもちろん、地元の方も手に取りやすい「福島ならではのお土産雑貨」として企画されました。

ポーチの中にはキラキラパーツとリキッドが入っており、動きに合わせてゆらゆらと揺れるスプライト仕様が楽しさと癒やしを与えてくれます。

かわいさと実用性を両立

赤べこを大きくあしらったデザインは、福島限定アイテムならではの存在感。

透明なPVC素材を使用しているため中身が見やすく、水や汚れに強いのも特徴です。

鍵や小物、イヤホンなどを収納するのに最適なサイズ感で、バッグに取り付けて持ち運ぶことができます。

伝統的な赤べこを現代風のポップな雑貨にアレンジした「赤べこスプライトポーチ」。

自分用にはもちろん、ちょっとした贈り物や福島土産としても喜ばれるアイテムです。

明星企画「赤べこスプライトポーチ」の紹介でした。

