「松・竹・梅」のイラストが描かれた可愛らしいデザイン！ゆしま花月「かりんとう単衣(干支パッケージ)」

昭和22年創業の老舗「かりんとう ゆしま花月」より、2026年の干支「午(うま)」をモチーフにした年末年始限定商品「かりんとう単衣(干支パッケージ)」が登場しました。

着物をイメージした華やかなパッケージに包まれた、手土産や御年賀にもおすすめです！

ゆしま花月「かりんとう単衣(干支パッケージ)」

発売日：2025年12月1日より販売中

価格：648円(税込)

販売場所：ゆしま花月本店、オンラインショップ、百貨店催事

ゆしま花月の看板商品である「単衣(ひとえ)シリーズ」に、期間限定の干支デザインが仲間入りしました。

2026年の干支である「午(うま)」をあしらった特別なパッケージで、本店やオンラインショップに加え、日本橋三越本店などの百貨店催事でも順次販売されます。

期間限定「午(うま)」柄パッケージ

柔らかい色合いの着物柄の中に、来年の干支「午」や、縁起の良い「松・竹・梅」のイラストが描かれた可愛らしいデザイン。

パッケージ背面にある帯を模したパーツも、限定仕様の「蹄(ひづめ)」柄になっており、細部までこだわりが詰まっています。

伝統の味わい「ゆしま花月のかりんとう」

中に入っているのは、宝石のように美しい艶が特徴の看板商品「かりんとう」。

温度の違う油で三度揚げした生地に飴を絡めることで、外側はカリッと、内側はサクッとした独特の食感を実現しています。

甘いものが苦手な方にも好評な、創業以来変わらない伝統の味わいです。

昭和22年創業の老舗「ゆしま花月」

かつて花街として栄えた湯島の歴史を背景に、着物姿の芸子さんをイメージして生まれた「単衣シリーズ」。

その原点である湯島本店は、今も変わらぬ下町の人情味あふれる佇まいで営業を続けています。

年末年始の挨拶や手土産として、季節感あふれる「かりんとう単衣(干支パッケージ)」を選んでみてはいかがでしょうか。

百貨店での催事販売も予定されているため、お近くの店舗でチェック可能です。

有限会社花月「かりんとう単衣(干支パッケージ)」の紹介でした。

