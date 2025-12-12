コロチキ・ナダル、“嫌われ芸人”あるある明かす→ノンスタ井上、お見送り芸人しんいちも共感
お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズのナダルがあす13日放送のMBSテレビ『かまいたちの知らんけど』（毎週土曜 深0：28 ※関西ローカル）に出演する。
【番組カット】イルカに癒やされるかまいたち
今回は、かまいたち（山内健司、濱家隆一）が「嫌われすぎてるから癒してあげようバスツアー、知らんけど」と題し、ナダルのほか、NONSTYLEの井上裕介、お見送り芸人しんいちをゲストに迎え、移動中のロケバスの中でトークを展開する。
濱家が「失礼なタイトルですけど…」と苦笑すると、ナダルは「嫌われ芸人にまだ入ってるか？」と眉間にシワを寄せる。井上は「俺の背中を追いかけてたヤツ」とひと世代上の余裕を見せるも、ナダルが「憧れてたわけ1ミリもない」と突き返す。
濱家の「嫌われ芸人って言われるのもう慣れた？」という問いに、ナダルは「嫌われてるから来る仕事あったけど割に合わん」とぶっちゃけ。さらに、しんいちは最近のキツいドッキリ企画について不満を吐き出す。
一同は、癒しのスポット・アクアパークへ到着。イルカショーを見学し、イルカとふれあう時間に、ゲスト勢の荒んだ心がデトックスされる。
次の移動先のバスの中では、ナダルが嫌われ芸人になったきっかけを振り返り、「ずっと携帯鳴って誹謗中傷のDMやリプで電池なくなったんです」と明かすと、井上も「俺も2万件きた」と応じ、しんいちも「これあるあるです」とうなずき、かまいたちを驚がくさせる。それぞれが嫌われ芸人の苦悩と葛藤を告白する。
