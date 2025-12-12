女性アイドルグループ「＃Mooove！」が新体制を迎えた。新たに3人の新メンバーを迎え入れ、7人体制となった。

グループは2023年に「いつかこの世界を1mmムーブさせちゃうんだから。」をコンセプトに結成。24年には「TOKYO IDOL FESTIVAL」のメインステージ争奪戦で優勝し、デビュー当初からの夢だったTIFメインステージ出演を果たした。

今年5月に結成2周年を迎え、7月9日には初のCDをリリース。8月には京セラドーム大阪で開催された「KANSAI COLLECTION 2025 A/W」にネクストブレイクアーティストとして初出演した。

今回加入したのは織莉叶、姫野ゆめの、星乃紗良の3人。それぞれ「これからたくさんの方に知っていただけるように、笑顔にできるように、頑張っていきます」、「初めてのこの世界ドキドキが沢山だけど私が君の夢も叶えちゃうんだから！」、「私らしい色で新しい光を添えられるよう成長していきます」とコメントした。きょう13日には東京・LINE CUBE SHIBUYAで新体制でツアーファイナルに挑む。